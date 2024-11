Sintiki Tarfa-Ugbe, Directeur des Affaires Humanitaires et Sociales de la CEDEAO, au nom de Professeur Fatou Sow Sarr, Commissaire au développement humain et aux affaires sociales a conduit la délégation lors de deux visites de courtoisie à des acteurs clés : le Ministre ivoirien de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, M. Jacques Konan Assahore, et le Représentant Résident de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, S.E. l’Ambassadrice Fanta Cissé.

Tarfa-Ugbe a souligné l’importance de la réunion à venir, qui vise à réunir des experts régio-naux, des ministres et des parties prenantes afin d’adopter une stratégie de résilience solide et durable pour l’Afrique de l’Ouest. La délégation a officiellement sollicité leur soutien et leur a adressé des invitations officielles à participer aux réunions.

Assahore et l’ambassadeur Cissé ont tous deux souligné leur engagement à relever les défis urgents de la région, en particulier dans les domaines du développement durable et du renfor-cement de la résilience. Ils se sont engagés à soutenir pleinement le succès de la réunion, recon-naissant son rôle essentiel dans l’élaboration d’une région ouest-africaine plus résiliente et plus durable.

La réunion hybride des experts et des ministres sur la stratégie régionale de résilience servira de plateforme vitale pour le dialogue et l’action, réaffirmant l’engagement de la CEDEAO à favori-ser la collaboration et la résilience dans les États membres.