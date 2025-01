« Je veux dire à la population, notamment les consommateurs sénégalais, que la CSS dispose de suffisamment de stocks pour approvisionner correctement le marché sénégalais et même les événements majeurs à venir », a rassuré M. Ranson qui informe que la Compagnie sucrière sénégalaise disposait de plus de 60 000 tonnes de sucre en stocks, réparties entre 15 000 tonnes à Dakar et plus de 45 000 tonnes à Richard-Toll.

« L’entreprise avait démarré la récolte en novembre 2024, produisant plus de quarante mille tonnes de sucre en seulement deux mois » ; a-t-il ajouté en démentant les rumeurs sur une pénurie de cette denrée de première nécessité.

Ousmane Diallo, directeur régional du commerce intérieur de Saint-Louis d’assurer, dans le même sillage, que « le marché serait correctement approvisionné pour les six prochains mois. Nous avons constaté aujourd’hui qu’il y a suffisamment de stocks au niveau de la CSS, qui assure la production de sucre sur le territoire national. Les prévisions montrent qu’il y a une quantité assez suffisante pour approvisionner correctement le marché. »

Il fustige cependant l’attitude de certains commerçants spéculateurs qui veulent pousser l’État à ouvrir le marché aux importations de produits concurrents à la production nationale. Non sans souligner qu’ils contrôlent régulièrement les marchés pour constater la disponibilité du produit. Parce que « c’est une question de sécurité nationale »