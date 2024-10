Le continent doit se concentrer sur le développement des compétences nécessaires pour se gouverner efficacement et conduire sa propre trajectoire de développement. Cela signifie qu’il faut renforcer les capacités de l’État au niveau le plus élémentaire pour permettre aux gouvernements africains de sécuriser les frontières, de collecter des recettes fiscales et de fournir des services sociaux et d’autres biens publics. Sans ces réformes, les pays africains ne parviendront pas à assurer la stabilité et une prospérité généralisée. La plupart des financements extérieurs continueront d’être mal alloués et détournés, ce qui se traduira par des résultats sous-optimaux pour les pauvres.

Pour commencer, les nombreux « espaces non gouvernés » du continent ont permis aux groupes terroristes de proliférer – de Boko Haram à la province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) au Nigeria et au Sahel, ou à Al-Shabaab en Afrique de l’Est. Ils ont également alimenté des conflits à grande échelle au Soudan, en République démocratique du Congo, dans la province de Cabo Delgado au Mozambique et ailleurs. Pour protéger leurs citoyens contre la violence, les gouvernements africains doivent reprendre le contrôle total de leurs territoires.

Les gouvernements africains doivent également améliorer leurs systèmes fiscaux, point d’ancrage de toute économie moderne. Le rapport entre les recettes fiscales et le PIB se situe le plus souvent dans un pourcentage à un ou deux chiffres sur le continent, ce qui est nettement moins que dans la plupart des pays européens et asiatiques. Les déficits budgétaires qui en résultent ont alimenté un penchant pour les emprunts à l’étranger qui a poussé certains pays africains dans une situation de surendettement.

Cette situation s’explique par deux facteurs principaux. Tout d’abord, de nombreux Africains sont réticents à payer des impôts, car ils ne font pas confiance à leur gouvernement pour utiliser les recettes budgétaires afin de financer les biens publics. Trop souvent, des politiciens et des fonctionnaires corrompus pillent les caisses de l’État. Deuxièmement, de nombreux pays africains ont des économies informelles importantes. La plupart des personnes et des entreprises opérent en dehors du filet fiscal. Élargir ce filet contribuerait grandement à résoudre le problème et constituerait une meilleure solution que de prélever des taux élevés sur une base étroite.

Cependant, les pays africains doivent également améliorer leur capacité à fournir des services de base tels que les soins de santé, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement. Or, la plupart des gouvernements du continent se prosternent devant l’autel du PIB, qu’ils utilisent comme principale mesure du progrès économique. En conséquence, les pays africains riches en ressources et dépendant des produits de base ne parviennent pas à atteindre le type de croissance durable et généralisée qui permet à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Paradoxalement, le passage des dictatures militaires à la démocratie multipartite en Afrique au cours des trois dernières décennies n’a pas donné de meilleurs résultats, car le pouvoir politique n’est plus lié à la bonne gouvernance. Les dirigeants africains ne pensent plus qu’à gagner, par la ruse ou par l’escroquerie, en organisant des élections rituelles qui manquent souvent de transparence et d’observateurs réellement indépendants.

En outre, dans de nombreux pays africains, la politique est marquée par des tensions ethniques, dues à l’héritage de frontières coloniales arbitrairement tracées. Les électeurs ont tendance à décider qui soutenir en fonction de l’identité sectaire des candidats – et de leur volonté de distribuer des aides. Les niveaux élevés d’analphabétisme ne font qu’ajouter aux défis auxquels la démocratie est confrontée sur le continent.

Si l’Afrique veut renforcer les capacités de l’État, elle a besoin de gouvernements technocratiques compétents et d’institutions fortes. Les hommes politiques élus doivent résister à la tentation de remplir des agences qui devraient être indépendantes et apolitiques avec des valets non qualifiés et flagorneurs.

Tout aussi important, les compétences, qui sont souvent absentes ou manquantes parmi les politiciens et les fonctionnaires du continent, doivent être portées à l’échelle. Il s’agit notamment de connaissances en matière d’économie, de politiques publiques, d’évaluation et de suivi des programmes, d’analyse des données, de statistiques, de gestion des risques, de politique urbaine, d’administration des collectivités locales, de partenariats public-privé et d’économie politique internationale.

Les établissements universitaires nationaux commencent à combler ce manque de capital humain. L’African School of Governance, dont je suis le président, est l’un des nouveaux venus les plus prometteurs. Située à Kigali, au Rwanda, cette école supérieure professionnelle propose des programmes de formation et de recherche en matière de politique publique et de leadership qui sont typiquement africains. Créée par des dirigeants du continent, dont le président rwandais Paul Kagame et l’ancien premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, et avec le soutien de la Mastercard Foundation, l’université vise à former des politiciens et des fonctionnaires capables de surmonter les obstacles qui empêchent l’Afrique de parvenir à une croissance durable.

Les dirigeants africains doivent maintenant se concentrer sur la préparation de ceux qui prendront le relais. Eux-mêmes et tous ceux qui soutiennent les aspirations de l’Afrique devraient soutenir les initiatives indépendantes – comme l’École africaine de gouvernance – qui cherchent à s’attaquer aux causes profondes des problèmes de développement du continent. L’inconfortable vérité est que, si l’Afrique est à la traîne du reste du monde, c’est en grande partie parce qu’elle est mal gouvernée. Blâmer d’autres facteurs – qu’il s’agisse de l’héritage du colonialisme ou de l’influence d’acteurs extérieurs – n’est qu’une excuse pour l’inaction.

Kingsley Moghalu, ancien gouverneur adjoint de la Banque centrale du Nigeria, est président de l’African School of Governance, une école supérieure panafricaine indépendante située à Kigali, au Rwanda.