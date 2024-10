Ce fonds qui a dépassé son objectif, initial de 70 milliards FCFA, a été obtenu via deux émissions simultanées de BAT, Bons assimilables du Trésor (maturité 28 et 77 jours), ainsi que de trois émissions simultanées d’OAT, Obligations assimilables du Trésor (maturité de 3 ; 5 et 7 ans), d’après Sikafinance

Le montant global des soumissions proposées par les investisseurs au cours de l’opération s’est établi à 79,6 milliards FCFA. Abidjan s’est résolu à retenir 77 milliards FCFA, soit 7 milliards FCFA de plus que le montant mis en adjudication, équivalent à un taux d’absorption de 96,72%.

Dans le détail, les deux BAT de maturités 91 et 357 jours ont retenu dans l’ordre 38,39 milliards et 14,6 milliards FCFA, avec des taux marginaux de 6,25 et 6,5%, ainsi que des taux de rendement moyen pondéré ressortis à 5,4 et 6,59%.

Au niveau des OAT, ce sont 0,12 ; 7,93 et 15,95 milliards FCFA qui ont été admis pour les trois OAT de maturités respectives 3 ; 5 et 7 ans, avec des prix marginaux ressortis à 9 550 ; 9 300 et 9 598 FCFA. Les taux de rendement moyen pondéré ont été de 7,45 ; 7,65 et 6,74%.

Soulignons que la grande majorité des souscriptions retenues pour cette émission provient de la Côte d’Ivoire, avec un taux de 81,97% du montant levé, soit 63,12 milliards FCFA.