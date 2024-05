La Coopération allemande, via la banque allemande de développement (KfW) et sa filiale, la Facilité Investissements pour l’emploi (IFE), ont annoncé ce mardi 7 mai a Dakar, le lancement officiel de leur 5ème Appel à propositions de projets d’investissement visant la création de nouveaux emplois de qualité dans le secteur privé Sénégalais.

L’évènement s’est déroulé lors d’une conférence de presse tenue en présence de M Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, et Sönke SIEMON, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal.

Ce mécanisme prévoit l’octroi de subventions d’un montant de 650.000 à 5 millions d’euros sous forme de dons, pour cofinancer des projets publics ou privés préalablement sélectionnés suivant un processus compétitif.

Un critère clé est que les projets créent des emplois durables qui donnent accès au système de sécurité sociale. Le montant de la subvention se situe entre 25% et 90% du volume global de l’investissement prévu.

En présence de plusieurs personnalités représentant les partenaires publics et privés, cette rencontre a permis d’exposer les objectifs, les critères et les attentes du programme, ainsi que de présenter le processus de sélection compétitif qui sera ouvert du 15 mai au 1er juillet 2024.

L’appel à proposition s’adresse aux entreprises privées, aux entités publiques et aux organisations à but non lucratif, soit en tant qu’entité individuelle ou dans le cadre d’un consortium. Toutes les informations relatives à l’Appel à proposition sont disponibles sur : https://invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement.

Il convient de souligner que les quatre premiers appels à projets organisés au Sénégal, ont déjà permis d’approuver trois projets d’investissement importants (La Laiterie du Berger, ENERGECO et DOMITEXKA) alors que trois autres projets sont en cours d’instruction.

Les trois projets approuvés et qui sont en cours d’exécution se distinguent aussi bien par leur diversité que par leur qualité, allant de la réhabilitation d’installations existantes à la création de nouvelle structure ou l’extension de structures existantes.

Ces trois projets concernent les secteurs de l’agroalimentaire, le textile et la formation professionnelle dans les métiers des énergies renouvelables.

Avec un volume d’investissement global qui s’élève à 15,6 millions d’euros dont environ 9,4 millions d’euros de cofinancement IFE, ces trois projets en cours d’exécution permettront la création de plus de 5200 emplois.

« Avec cette initiative, l’Allemagne veut contribuer à la création d’emplois de qualité, qui donnent accès à la sécurité sociale, ici au Sénégal » a déclaré Monsieur Sönke SIEMON, lors du lancement de l’Appel à propositions.

« L’initiative agit d’une manière directe et offre des dons, afin de soutenir des projets à fort impact qui ont du mal à trouver un financement complétant ailleurs. »

« Nous sommes ravis de coprésider cet événement de lancement de ce nouvel appel à projets en présence de Son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne, et en partenariat avec la KfW. Nous nous attendons à ce que cette initiative puisse permettre à des projets d’investissement qui sont en veille de voir finalement le jour, avec la clé la création de nouvelles opportunités d’insertion professionnelle pour notre jeunesse. … »

Les responsables de la KfW et de l’IFE ont quant à eux souligné la caractère compétitif de l’appel à projets qui permet à toute entité publique, privée ou associative de soumettre sa proposition de projet, ainsi que la diversité des projets attendus allant de la création de nouvelles structures à la réhabilitation ou l’extension de structures existantes, que ce soient des projets d’infrastructures publiques ou des projets à but lucratifs.

Il a été également rappelé que les subventions IFE interviennent en complémentarité aux autres sources de financement apportées par le porteur du projet (fonds propres, crédits, autre subvention, etc.)