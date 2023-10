La CRSE dit constater depuis ces derniers temps des récriminations de clients de Senelec contre le système de facturation, concernant aussi bien le prépaiement « Woyofal » que le post paiement.

A cet effet, la CRSE rappelle aux clients qu’elle est la seule structure habilitée à autoriser une hausse ou une baisse des tarifs, conformément à la règlementation en vigueur.

L’on rappelle que le dernier ajustement des tarifs d’électricité de Senelec remonte à janvier 2023.

La CRSE rappelle également aux consommateurs qu’elle veille à la préservation et à la protection de leurs intérêts et qu’à ce titre, elle s’assure de la conformité des tarifs appliqués par Senelec avec la grille tarifaire validée.

Depuis quelque temps, la Société nationale d’électricité du Sénégal est à couteaux tirés avec ses usagers au sujet de la hausse substantielle des factures. Le Directeur General de Senelec, Pape Demba Biteye, explique que les causes de la hausse des facteurs d’électricité sont liées à la hausse des températures de cette année qui est plutôt historique.

D’ailleurs, une pétition contre «les factures abusives», partagée sur internet par de nombreux sénégalais, a été déposée à la Senelec. L’initiatrice de la pétition, Oumy NDour, exige « que les factures du dernier bimestre ayant subi une hausse injustifiée soient revues dans leur totalité et non au cas par cas, comme semble vouloir le faire la Senelec », réclame la fin des factures estimées et une tarification plus transparente de l’électricité au Sénégal ».

Les signataires de la pétition ont remis un mémorandum comprenant dix revendications a été remis ce vendredi au président de la CRSE, Ibrahima Niane qui a promis d’y répondre la semaine prochaine.

Entre autres revendications, les auteurs de la pétition exigent de Senelec une tarification du Woyofal (le système de prépaiement de l’électricité) et une facturation du postpaiement plus transparente.

Ils réclament aussi le relèvement de la tranche sociale de 150 à 250 kilowatts , un audit du système de prépaiement Woyofal (coûts et compteurs) , la mise en place d’un système d’annulation d’une transaction sur la plateforme Woyofal et la possibilité pour le client de choisir entre le prépaiement et le postpaiement .

Le respect des données personnelles des clients, un meilleur service à la clientèle de la Senelec et la mise en place d’une plateforme sur laquelle le client peut suivre sa consommation et connaître le montant de sa facture au lieu de dépendre de la distribution physique de celle-ci font partie des revendications figurant dans le mémorandum.