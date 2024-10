« Le CNP et la CNES, réunis, concentrent la quasi-totalité de l’activité économique du secteur privé », selon Baïdy Agne président du CNP. D’où l’importance de de cette signature de protocole d’accord.

Pour M. Agne, cette réunification permettra « d’augmenter leurs capacités de production, de représentation et de défense de leurs intérêts. Nous apprécions l’intérêt que suscite, au niveau national, la réunification de nos deux organisations. Cela veut dire que le pays s’y attendait. Et nos deux organisations ont beaucoup de choses en commun. Elles sont si semblables que naturellement nous avons commencé par nous deux.»

Le président de la CNES d’ajouter : « Nous voulons arriver à notre objectif le plus vite possible, dans l’intérêt du Sénégal et des entreprises. L’union fait la force. Nous n’allons ménager aucun effort pour réussir cela. Le secteur prive est large. Et doit faire en sorte que cette union prospère. Parce que les entreprises en ont besoin. Le secteur fait beaucoup dans le domaine de l’emploi. C’est un pourvoyeur d’emplois. Si le gouvernement veut l’économie marche dans tous les secteurs, il doit soutenir le secteur privé. »

Les deux mouvements d’entreprises décident de monter une commission composée d’experts qui vont travailler en synergie pour étudier ‘’toutes les questions relatives à cette réunification’’, y compris le nom de la nouvelle organisation.

Par Amadou Seck