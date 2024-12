Selon un communiqué publié par l’institution Africaine, Frank-Walter STEINMEIER, accompagné d’une forte délégation, a été reçu par le Dr Omar Alieu Touray avec à ses côtés Mme Damtien L. Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO. S’exprimant lors de la session de travail avec les officiels de la CEDEAO, le Président STEINMEIER a salué les réussites et l’engagement de la CEDEAO à atteindre ses objectifs et sa vision, et donné l’assurance que l’Allemagne et l’Europe resteront aux côtés de la communauté ouest africaine en tant que partenaires qui respectent les choix de chacun.

Il a par ailleurs demandé à la communauté ouest africaine de poursuivre ses efforts d’intégration, de responsabilité et de solidarité, car a-t-il ajouté, « ce n’est qu’ensemble que vous pouvez construire une maison ouest africaine à l’épreuve de tous les défis multiples actuels ».

S’adressant à la Délégation allemande, Touray a apprécié la qualité de la coopération entre la CEDEAO et l’Allemagne, fondée sur une vision commune de la paix, de la prospérité et du développement durable en Afrique de l’Ouest. Il a rappelé que l’Allemagne est l’un des partenaires clés et solides de la CEDEAO qui soutient la Commission, depuis 1985, avec un volume total de coopération technique et financière d’environ 495 millions d’euros.

« Le soutien multiforme de l’Allemagne a été déterminant dans la mise en œuvre du programme d’intégration de la CEDEAO, non seulement au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de chaque État membre de la CEDEAO, et le soutien a été conforme aux visions de la CEDEAO (2020 et 2050) depuis la transformation du Secrétariat de la CEDEAO en Commission de la CEDEAO en 2007. » a dit le Président Touray.

Tout en rappelant les grands axes de la Coopération entre l’Allemagne et la CEDEAO qui sont : (i) la mise en place de communautés pacifiques et inclusives, (ii) le Climat et l’énergie, une transition juste, (iii) le Développement économique durable, la formation et l’emploi, et (iv) la Santé, la protection sociale et la politique démographique, Touray a remercié ce partenaire clé pour son appui dans la mise en œuvre des projets/programmes de la CEDEAO.

Ces projets et programmes couvrent les secteurs A – du Développement organisationnel, renforcement des capacités institutionnelles de la CEDEAO, B – de la Paix et prévention des conflits, migration, de C – l’Assistance Technique, de D – l’Industrie / du Secteur privé / Infrastructure / du Commerce, E – de la Santé (à travers l’Organisation Ouest Africaine de la Santé), F – de l’Energie, G – du Fonds de stabilisation régionale (pour remédier à la vulnérabilité par des investissements dans des secteurs de développement socio-économique, complétés par un renforcement des capacités pour la promotion de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale).

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray a terminé son propos en réitérant l’engagement de la Commission à renforcer la coopération existante tout en espérant que cette visite mémorable marque une nouvelle phase de coopération élargie et diversifiée, qui permettra à la région ouest africaine de bénéficier du développement et de l’expertise de l’Allemagne.