Placé sous le thème central : « Jeunesse africaine, innovation et entreprenariat : bâtir un avenir durable », cette activité connaîtra la présence effective de Prof. Eléonore Yayi LADEKAN, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République du Bénin, de CHIEF Uche Geoffrey NNAJI, ministre de l’Innovation, de la Science et de la Technologie de la République Fédérale du Nigéria et de Prof. Fatou Sow SARR, Commissaire au Développement Humain et Affaires Sociales de la Commission de la CEDEAO.

Pour rappel, le Forum africain pour la recherche et l’innovation (FARI) est le Forum de la CEDEAO dédié à la science, à la technologie et à l’innovation. Il découle de l’axe stratégique 5 du Plan d’action de la politique de l’organisation régionale en matière de science, de technologie et d’innovation.

Le FARI est également le Forum consacré à la promotion des inventions et de l’innovation à travers l’exposition des inventeurs et des start-ups de la région. A terme, il devrait être labellisé pour être identifié comme l’un des événements majeurs de la science et de l’Innovation dans la région CEDEAO.