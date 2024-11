Ce geste reflète l’engagement de la CEDEAO en faveur du sport et de l’épanouissement de la jeunesse, tout en défendant les principes d’égalité des chances. Les fonds octroyés serviront à soutenir l’organisation et la promotion de cette manifestation sportive de dimension mondiale, qui sera organisée pour la première fois sur le continent africain.

Dans son allocution lors de la cérémonie de remise du chèque, le Prof. Fatou Sow Sarr, Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain et des affaires sociales, a félicité le Sénégal pour cette réalisation historique, qui, selon elle, fait la fierté de toute la région de la CEDEAO et donne la chance aux athlètes des Etats membres de la Communauté de se mesurer à leurs pairs à l’échelle internationale. Elle a rassuré le gouvernement sénégalais du soutien constant de la CEDEAO l’exécution réussite de cette activité.

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, représenté lors de la cérémonie par son premier vice-président, M. Momar Mbaye, et son secrétaire général, M. Seydina Omar Diagne, a chaleureusement salué cette initiative. M. Mbaye a souligné l’importance de soutenir les jeunes talents et de favoriser la pratique sportive à tous les niveaux. Selon lui, ces Jeux, bien qu’organisés au Sénégal, représentent l’ensemble du continent africain. Il a exprimé sa gratitude pour cette contribution majeure de la CEDEAO, essentielle pour garantir le succès et la qualité de l’organisation de la compétition, tout en offrant une expérience inoubliable à tous les participants.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, organisés sous l’égide du Comité International Olympique, rassembleront des jeunes sportifs âgés de 14 à 17 ans, issus des quatre coins du globe. Cet événement, qui garantit une parité parfaite entre les genres, incarne une opportunité unique de renforcer l’unité régionale à travers le sport, tout en célébrant l’excellence et la diversité des talents de la jeunesse africaine. Cette contribution financière de la CEDREAO rentre dans le cadre de l’exécution d’une convention de partenariat signée en 2022 entre la Commission de la CEDEAO et le Comité National Olympique et Sportif du Sénégal.

La cérémonie officielle de remise, conduite par le Professeur Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain et des affaires sociales a été réhaussée par la présence de Mme Khady Diène Gaye, Ministre sénégalaise en charge de la jeunesse, des sports et de la culture avec Son Excellence Monsieur Francis Chuks Njoaguani, Directeur du Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO/Représentant résident par intérim de la CEDEAO au Burkina Faso, ainsi que plusieurs autres personnalités de haut rang.