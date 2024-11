La Commission de la CEDEAO célèbre la création africaine à l’occasion de la 15ème édition de la Biennale de Dakar de l’art africain contemporain (Dak’Art), organisée sous le thème captivant « The Wake, l’éveil, le sillage, xall wi ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a officiellement déclaré la Biennale ouverte le jeudi 7 novembre 2024 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Assuré du rôle central de la culture dans la contribution au PIB de la région, le chef de l’Etat sénégalais a souligné l’importance des arts et de la culture dans la promotion du développement socio-économique et de l’intégration culturelle à travers le continent.

La Biennale de Dakar, qui se tient tous les deux ans, est une plate-forme importante conçue pour la promotion et la valorisation des expressions artistiques dans le secteur des arts visuels en Afrique.

L’événement, qui s’inscrit en droite ligne de la politique culturelle de la CEDEAO, vise à valoriser la diversité des expressions culturelles, à renforcer l’industrie créative et à soutenir l’intégration culturelle et la croissance économique à travers les arts et la culture.

Le soutien de la CEDEAO à Dak’Art 2024 souligne son engagement en faveur du développement des industries culturelles et créatives et de la circulation des biens et services culturels qui promeuvent et préservent le patrimoine artistique africain et la diversité.

En reconnaissance de son talent exceptionnel dans le domaine des arts visuels, la CEDEAO, par l’intermédiaire de la Commissaire au développement humain et aux affaires sociales, le Professeur Fatou SOW/SARR, a décerné le Prix CEDEAO de l’Intégration de la meilleure créatrice artistique de l’Afrique de l’Ouest, à Dior Thiam du Sénégal.

La lauréate est un artiste exceptionnel dont le travail illustre l’innovation créatrice et l’expression du portrait d’archives africains. Le prix d’une valeur de 5 millions de F CFA, d’un trophée et d’une plaque, récompense l’excellence artistique de Thiam et ses contributions à l’art et à la narration historique de l’Afrique de l’Ouest, mettant en valeur le talent vibrant qui continue de façonner et de redéfinir l’art africain contemporain à l’échelle mondiale.

La Commission de la CEDEAO reste engagée à soutenir des projets qui renforcent les liens culturels, promeuvent la paix et la cohésion régionale à travers les arts et la culture. A travers son partenariat, la CEDEAO réaffirme son engagement à soutenir les industries créatives, à mettre en valeur les talents africains et à contribuer au développement socio-économique de la région.

La Commission de la CEDEAO était représentée par le Prof. Fatou SOW/SARR, Commissaire au Développement humain et aux Affaires sociales, et Dr. Raguidissida Emile ZIDA, Chef de la Division de la Culture.