La cérémonie de signature a eu lieu le lundi 17 février, lors du huitième Forum des entreprises africaines (en anglais, Africa Business Forum, (ABF 2025) qui se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Cet accord historique ouvre la voie à une collaboration plus étroite entre les deux institutions pour faire progresser l’intégration commerciale, l’industrialisation et le développement du secteur privé en Afrique, indique un communique de presse de la CEA.

Le protocole d’accord établit un cadre pour que la CEA et le Secrétariat de la ZLECAf travaillent ensemble dans des domaines clés, y compris notamment l’accès au marché et la facilitation des échanges, le soutien à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce.

L’Accord porte aussi sur la promotion des chaînes de valeur industrielles et régionales, à travers la promotion de l’industrialisation et l’approfondissement des liens économiques entre les économies africaines, le renforcement des capacités institutionnelles et techniques pour mettre en œuvre les politiques de la ZLECAf.

Les deux institutions s’engagent aussi à améliorer la logistique commerciale et l’efficacité transfrontalière, à encourager l’engagement des entreprises dans le commerce intra-africain.

Grâce à ce partenariat, les deux institutions s’engagent à mener des recherches conjointes, à élaborer des politiques et à fournir une assistance technique afin de garantir que la mise en œuvre de la ZLECAf soit « inclusive, efficace et bénéfique » pour tous les pays africains.

Lors de la cérémonie de signature, le secrétaire exécutif de la CEA, M. Claver Gatete, a insisté sur l’importance de ce partenariat, soulignant que « la mise en œuvre de la ZLECAf est une opportunité de transformation pour l’Afrique, mais son succès dépend de partenariats institutionnels solides. Ce protocole d’accord confirme notre engagement à travailler avec le secrétariat de la ZLECAf pour favoriser l’intégration commerciale, améliorer l’accès au marché et soutenir le développement économique de l’Afrique ».

Le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, s’est pour sa part, appesanti sur l’importance de l’accord. « Ce partenariat nous permettra d’accélérer l’opérationnalisation de la ZLECAf en tirant parti de l’expertise de la CEA en matière de politique commerciale, de modélisation économique et de renforcement des capacités. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus favorable aux entreprises et aux gouvernements africains pour qu’ils utilisent pleinement les avantages de de ce projet de zone de libre-échange la ZLECAf».

Lancée en 2019, la ZLECAf représente une avancée significative pour l’intégration économique du continent. Elle vise à créer un marché africain unique de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3,4 billions de dollars.

Le partenariat se concentrera sur l’élaboration de programmes concrets de facilitation du commerce, de réformes politiques et d’initiatives de renforcement des capacités afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de la ZLECAf.