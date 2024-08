Pour rappel, les 4000 milliards de FCFA ont été atteints le 13 décembre 2012 (4031,38 milliards), les 5000 milliards de FCFA, le 27 mai 2013 (5000,72 milliards), les 6000 milliards de FCFA, le 29 janvier 2014 (6024,41 milliards), les 7000 milliards de FCFA le 09 juillet 2015 (7035,34 milliards) et le cap des 8000 Milliards de FCFA, le 12 septembre 2023 (8002,22 milliards).

En moins de 8 mois cette année, la BRVM a gagné environ 1500 milliards de capitalisation soit une progression de 20%.

Ces évolutions historiques témoignent de la vitalité et de la confiance croissante des investisseurs dans le marché financier régional de l’UEMOA. Elles s’inscrivent également dans un contexte de croissance soutenue et de forte résilience aux chocs endogènes et exogènes des économies de l’Union au cours des dix dernières années. La bonne santé financière des sociétés cotées à la BRVM notamment dans les secteurs bancaire et des télécommunications ont également joué un rôle crucial dans l’atteinte de ces performances.

Par ailleurs, le franchissement de ce cap symbolique est aussi le fruit des réformes réglementaires majeures entreprises sur le marché pour renforcer la confiance des investisseurs mais également l’évolution positive de la microstructure du marché impulsée par la BRVM comme la revue de ses compartiments, l’Introduction de nouveaux critères de cotation, le fractionnement, le flottant et les volumes minimums pour la facilitation de l’accès aux actions pour les petits investisseurs ainsi que les mesures prises pour faire respecter ces exigences. Les actions de promotion du marché avec l’organisation de Roadshows, les Awards et autres initiatives pour attirer les investisseurs régionaux et internationaux ont également contribué à améliorer l’attractivité du marché au cours des dix dernières années.

La BRVM reste engagée à poursuivre sur cette lancée, en mettant en place de nouvelles initiatives et de nouvelles réformes qui contribueront à dynamiser davantage le marché et à soutenir le développement économique de l’UEMOA.

Grâce à cette performance, la BRVM se maintient à la 5ème place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière derrière Johannesburg, Casablanca, Le Caire et Lagos.

Oumar Deme