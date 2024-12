L’atteinte de cap illustre le dynamisme exceptionnel de la place financière commune aux huit pays de l’UEMOA.

Depuis son démarrage en septembre 1998 avec une capitalisation de 836,19 milliards de FCFA, la BRVM a connu une progression remarquable, successivement en 2008, avec un montant de 3 336,65 milliards de FCFA, en 2012 4 031,38 milliards de FCFA, en 2021 avec 6 085,41 milliards de FCFA, en 2023 avec un montant de 7 966,96 milliards de FCFA et un montant de 10 058,83 milliards de FCFA au 13 décembre 2024.

Le franchissement de ce cap symbolique est aussi le fruit des réformes réglementaires majeures entreprises pour renforcer la confiance des investisseurs et améliorer la microstructure du marché. Parmi ces réformes figurent la revue des compartiments, l’introduction de nouveaux critères de cotation, le fractionnement, le flottant et les volumes minimums pour faciliter l’accès aux actions pour les petits investisseurs.

Les actions de promotion du marché, telles que les Roadshows et les Awards, ont également contribué à attirer les investisseurs régionaux et internationaux.

La BRVM reste engagée à poursuivre sur cette lancée, en mettant en place de nouvelles initiatives et réformes pour dynamiser davantage le marché et soutenir le développement économique de l’UEMOA. Grâce à cette performance, la BRVM se maintient à la cinquième place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière, derrière Johannesburg, Casablanca, Le Caire et Lagos.

Source : AIP