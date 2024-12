Le conseil réuni sous format hybride au siège de l’institution pour sa dernière réunion comptant pour l’exercice 2024, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD, a approuvé le procès-verbal de la 143ème réunion, tenue le 20 septembre 2024 à Lomé (Togo) par visioconférence. En outre, le Conseil a arrêté les comptes intermédiaires au 30 septembre 2024, approuvé les Perspectives Financières Actualisées 2025-2029 et le projet de budget-programme 2025-2027 de la BOAD.

La réunion a également porté un avis favorable sur l’état de recouvrement des créances sur prêts de l’institution au 30 novembre 2024, la proposition de création d’une Fondation d’entreprise par la BOAD et les résultats de l’appel d’offres pour la sélection du Commissariat aux Comptes de la Banque au titre des exercices 2025 à 2027 inclus.

Par ailleurs, les administrateurs ont approuvé neuf (09) nouvelles opérations pour un montant global de 171,363 milliards FCFA, portant à 932,631 milliards FCFA le montant global des engagements au titre de l’année 2024 et, à 9 079,3 milliards F CFA le total des engagements de la BOAD (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, ci-après :

Prise de participation de la BOAD à l’augmentation du capital de BOAD TITRISATION au Togo.

Cette opération permettra d’une part de renforcer les fonds propres de la société afin de lui permettre de respecter les exigences légales en matière de fonds propres minimum fixés par l’OHADA et par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) et, d’autre part, de relancer les activités de BOAD TITRISATION au travers de l’exécution de son Plan Stratégique 2022-2027.

Montant de l’opération : 800 millions FCFA.

Prise de participation de la BOAD au capital social de BOAD Market Solutions, en Côte d’Ivoire.

L’objectif visé est de créer une entité polyvalente de services financiers permettant d’offrir des alternatives innovantes de financement ainsi que des services de conseils aux acteurs financiers de la sous-région. La création de cette entité permettra également de promouvoir un marché de produits dérivés et autres produits structurés au sein de l’UEMOA.

Montant de l’opération : 2,3 milliards FCFA.

Participation de la BOAD à l’augmentation du capital d’Air Côte d’Ivoire

Cette participation de la Banque à la 4ème augmentation du capital social de la société Air Côte d’Ivoire vise à renforcer les ressources stables de la société pour lui permettre de financer ses investissements et régulariser ses fonds propres.

Montant de l’opération : 4,763 milliards FCFA.

Projet d’urgence de reconstitution du stock de sécurité alimentaire et de renforcement de la transformation du riz local au Niger

Ce projet vise entre autres à améliorer la disponibilité du riz blanc local et réduire les importations sur le marché national ; promouvoir le développement de la filière rizicole nationale et, contribuer à réduire les distorsions du marché céréalier au plan national.

Montant de l’opération : 29 milliards FCFA.

Impacts projetés : renforcement de la résilience d’au moins 1,5 millions de personnes vulnérables, v 74 000 tonnes de riz paddy collectés et transformés, 14 000 céréales locales collectées pour reconstituer les stocks de sécurité et environ 1 000 emplois directs créés.

Opération d’aménagement de périmètres irrigués et de bas-fonds pour la production agricole au Burkina Faso

L’aménagement de 175 ha de bas-fonds en submersion libre et de 2020 ha de périmètres irrigués en maitrise totale de l’eau en vue de la production de riz, de maïs et de cultures maraîchères vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion d’un développement durable tout en intensifiant la production agricole, pastorale et halieutique.

Montant de l’opération : 30 milliards FCFA.

Impacts projetés : 300 000 ménages bénéficiaires, 25 000 tonnes de riz paddy additionnelles, augmentation du revenu moyen par ménage de 200%, 1 000 emplois indirects induits et 200 emplois directs créés dont 50% pour les femmes et 40% pour les jeunes.

Construction et exploitation d’une unité intégrée de production d’aliments pour animaux par la société EHUA Industries SA, dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin

La mise sur pieds de cette unité de trituration de soja et de production d’aliments pour animaux (volaille et bétail) d’une capacité annuelle respective de 90 000 et 180 000 tonnes vise à produire en phase de croisière, 50 000 tonnes de tourteaux de soja et 150 000 tonnes d’aliments pour animaux.

Montant de l’opération : 4,5 milliards FCFA.

Impacts projetés : 150 000 tonnes d’aliments pour animaux, environ 2 500 emplois directs indirects et induits.

Extension du réseau et de la plateforme de vidéo-projection unifié de la ville de Dakar et sa banlieue, en République du Sénégal

La densification du réseau de vidéo-surveillance à Dakar et son extension aux communes périphériques par le déploiement de 26 nouveaux sites d’opérations secondaires dont deux dans des postes de commandement de district et 24 dans des commissariats urbains ou commissariats de communes contribuera au renforcement de la sécurité en milieu urbain. Le projet prévoit entre autres, l’implémentation de nouvelles fonctionnalités afin de disposer d’une plateforme technologique moderne et unifiée de vidéoprotection.

Montant de l’opération : 30 milliards FCFA.

Impacts projetés : Porter à 80% le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa région, assurer une couverture sécuritaire d’au moins 70% des zones sensibles, environ 540 emplois directs, indirects et induits.

Financement partiel des besoins d’exploitation de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) au titre de l’importation et la commercialisation d’hydrocarbures au Burkina Faso

L’octroi de cette ligne à court terme en vue de contribuer au financement de l’activité d’importation et de commercialisation d’hydrocarbures au niveau national, vise à renforcer les ressources financières à court terme de la SONABHY pour répondre partiellement aux besoins de sa clientèle à travers l’importation d’environ 250 000 M3d’hydrocarbures liquides et gazeux.

Montant de l’opération : 30 milliards FCFA.

Construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire – Phase 2 de 1 200 logements à Abidjan PK24, en Côte d’Ivoire

Cette opération contribuera à améliorer le cadre de vie des populations et réduire la pauvreté à Abidjan. Plus spécifiquement, il permettra de fournir des logements décents aux populations vulnérables à des coûts abordables et promouvoir de nouveaux modes d’accession à des logements pour les ménages à faibles revenus.

Montant de l’opération : 40 milliards FCFA.

Impacts projetés : l’accès à 4 300 ménages à un logement abordable, et +1 100 emplois directs, indirects et induits.

Réaménagement des conditions du prêt de la BOAD pour le financement partiel du projet de rénovation et d’extension de Azalai Hôtel Indépendance de Ouagadougou par la Société Burkinabé de Protection Hôtelière (SBPH SA) au Burkina Faso.

Les administrateurs ont également approuvé :

La mise en place d’une cinquième ligne de crédit de la KfW à la BOAD destinée au financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)

Ce concours destiné à la promotion des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), servira à octroyer des lignes de refinancement aux établissements de crédit de l’Union (Banques, établissements financiers à caractère bancaire et institutions de microfinance) afin qu’elles accordent des prêts aux MPME.

Montant de l’opération : 100 millions d’euros soit 65,595 milliards FCFA.

L’octroi d’un prêt et d’une subvention de la KfW destinés à la mise en place de la deuxième phase du Fonds de Transformation Digitale en Afrique de l’Ouest (FTD)

Cette opération permettra à la Banque de répondre dans une proportion importante aux problèmes liés au financement de la transformation numérique dans les Etats membres de la Banque.

Montant de l’opération : 13,5 millions d’euros soit 8,855 milliards FCFA.

L’octroi à la BOAD d’un concours conjoint de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et d’un consortium de banques commerciales

Ce concours servira au financement de projets d’infrastructures, d’énergie et agricoles.

Montant de l’opération : 200 millions d’euros soit 131,19 milliards FCFA.

Enfin, le Conseil a pris note des dossiers suivants, inscrits pour information :

Compte-rendu de la 48ème réunion du Comité d’Audit de la BOAD

Note d’information relative aux conclusions issues de la revue annuelle de la notation financière de la BOAD par les Agences de notation internationales

Note relative à la déclaration de Cotonou sur : « La nouvelle nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d’abondement du Fonds d’Études Climat de la BOAD »

Note relative à la subvention du Fonds Vert Climat à la BOAD pour le Projet « Mécanisme de Financement de l’Adaptation aux Changements climatiques au niveau local plus (LoCAL+) – Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Niger)

En clôturant les travaux, le Président du Conseil d’Administration, M. Serge EKUE a remercié, les autorités togolaises ainsi que l’ensemble des équipes techniques pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue de cette session dans les meilleures conditions.