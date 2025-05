Cet événement symbolise non seulement la vitalité du secteur financier du Bénin, mais aussi le fruit d’années de réformes ambitieuses. Sous l’impulsion du Ministre d’État de l’Économie et des Finances, avec le soutien de Son Excellence Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin, le pays enregistre ainsi une capitalisation boursière de 590,48 milliards de FCFA, représentant 5,33 % de la capitalisation totale du marché des actions de la BRVM.

Une prouesse dans un contexte mondial difficile

Malgré les défis mondiaux récents — crise sanitaire, tensions sécuritaires et ralentissement économique —, la BRVM confirme sa résilience. Alors que la croissance économique africaine a ralenti à 2,8 % en moyenne entre 2020 et 2024, l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se démarque avec un taux de 6 % de croissance en 2024.

Dans cet environnement, la BRVM continue de jouer un rôle clé dans le financement régional, levant 1 862 milliards de FCFA en 2024 et consolidant sa place de cinquième bourse africaine avec 47 sociétés cotées.

Une opération historique pour la BRVM

L’entrée de la BIIC est exceptionnelle à plusieurs titres :

Levée de fonds record : La BIIC a mobilisé 100,45 milliards de FCFA , devenant ainsi l’opération la plus importante réalisée par une banque sur le marché financier régional, devant ORAGROUP (2019) et Ecobank CI (2017).

Deuxième plus gros IPO de la BRVM : Seul Orange CI, avec 140,98 milliards de FCFA levés en 2022 , a fait mieux.

Privatisation réussie : L’introduction de la BIIC illustre également la réussite d’une politique de privatisation, favorisant l’actionnariat populaire et l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques.

Avec cette cotation, la BRVM franchit un cap historique en atteignant une capitalisation boursière de plus de 11 000 milliards de FCFA.

Une vision optimiste et engagée

Le Directeur Général de la BRVM a tenu à rappeler que malgré les incertitudes économiques mondiales, l’optimisme doit primer : « De toute révolution naît un ordre nouveau plus bénéfique que l’ancien. »

La BRVM s’engage à poursuivre :

L’accompagnement des entreprises dans leur processus de cotation ;

La sensibilisation des investisseurs aux opportunités du marché ;

L’innovation continue pour renforcer ses infrastructures et élargir ses services.

En clôturant son allocution, le Directeur Général a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement béninois, les dirigeants de la BIIC, la SGI EDC Investment Corporation (chef de file de l’opération) ainsi que l’ensemble des souscripteurs à l’Offre Publique de Vente.

Avec cette dynamique, l’espoir est permis de voir bientôt une quatrième société béninoise rejoindre la BRVM : « Jamais deux sans trois ! » a-t-il conclu avec optimisme.