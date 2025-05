Cette initiative s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer son engagement dans la sous‑région de la CEDEAO et à poursuivre son soutien au développement socio‑économique, indique un communique de presse.

Cet accord a été signé par M Léon Kacou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, et Dr George Agyekum Donkor, Président de la BIDC et de son Conseil d’administration.

Le Président de la BIDC et de son Conseil d’administration a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement ivoirien, partenaire clé de la Banque, et a particulièrement salué l’engagement de Mme Nialé Kaba, Gouverneure de la BIDC pour la Côte d’Ivoire, pour son ‘’soutien indéfectible’’ à la mise en œuvre de cette initiative conforme aux objectifs stratégiques de la Banque.

Il a, par ailleurs. félicité le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire pour les progrès macroéconomiques ‘’remarquables’’ réalisés au fil des ans, qui ont valu au pays d’être classé comme ‘’la meilleure’’ économie de la sous-région ouest-africaine avec une notation BB, perspective stable (S&P) et une notation Ba2, perspective stable (Moody’s).

Soulignant les missions du bureau pays, Dr Donkor a déclaré que « le bureau pays jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan stratégique de la Banque, en rendant celle-ci plus accessible aux clients actuels et aux partenaires potentiels en Côte d’Ivoire et dans les États membres voisins, tout en facilitant la conduite d’interventions à fort impact ».

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a salué l’initiative de la BIDC, exprimant l’espoir qu’une présence nationale permettrait à la Banque de répondre encore plus efficacement aux besoins des acteurs économiques, notamment dans le secteur privé, et de renforcer ses interventions sur le terrain.

Il a conclu en renouvelant l’engagement de la Côte d’Ivoire à soutenir activement les actions de la BIDC en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes et de la communauté ouest‑africaine dans son ensemble.

Le ministre de l’Economie, du Plan et du Développement, qui est également Gouverneure de la BIDC pour le compte de la Côte d’Ivoire, a félicité la Banque pour cette initiative stratégique audacieuse.

Elle a rappelé que la signature de cet accord est une expression concrète de l’engagement commun de la Côte d’Ivoire et de la Banque à combler le déficit d’infrastructures dans la sous-région de la CEDEAO et à améliorer ainsi les moyens de subsistance des populations.

Elle a souligné que la Côte d’Ivoire sera le premier Etat membre de la CEDEAO à abriter un bureau de représentation de la BIDC dont la zone de chalandise couvrira le Libéria, la Sierra Léone, la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal.

L’ouverture de ce bureau de représentation de la BIDC à Abidjan illustre une fois de plus l’importance stratégique de la Côte d’Ivoire pour la sous-région. À ce jour, les engagements de la BIDC en Côte-d’Ivoire s’élèvent environ à 567 milliards de F CFA (équivalant à 940 millions USD), tant pour le secteur privé que pour le secteur public.