Cette accréditation remarquable améliore la capacité de la BIDC à financer un développement résilient au changement climatique dans l’espace CEDEAO, en s’appuyant sur son portefeuille de projets de développement durable et ses initiatives de plaidoyer vert. La BIDC se positionne ainsi comme un canal direct pour les fonds climatiques mondiaux dans des projets régionaux cruciaux.

Grâce à ce partenariat, la BIDC entend renforcer sa capacité à financer les infrastructures, les énergies renouvelables et les initiatives en faveur de l’économie verte, accentuant ainsi la résilience des communautés locales face aux effets néfastes du changement climatique et accélérant la transition vers une économie à faible émission de carbone et résiliente face au changement climatique, tout en s’alignant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Dans le cadre de sa stratégie 2021-2025, la BIDC a déjà engagé plus d’un milliard USD dans des projets axés sur le développement durable. En outre, la Banque a consolidé son engagement en faveur des investissements respectueux du climat en signant un accord de crédit de 100 millions d’euros avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), destiné à soutenir les initiatives de développement durable dans la sous-région de la CEDEAO.

Ces investissements stratégiques soulignent l’engagement de la BIDC à favoriser un avenir économique vert et résilient pour l’Afrique de l’Ouest, à travers la mise en place de solutions financières intelligentes qui permettent aux États membres de mettre en œuvre des projets transformateurs pour faire face aux risques climatiques et soutenir une croissance économique durable.

Commentant l’accréditation, le Président de la BIDC et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante vers un avenir où la croissance économique et la durabilité de l’environnement vont de pair ».

La BIDC, a-t-il poursuivi, s’engage à tirer parti de cette accréditation pour mobiliser des ressources, débloquer des opportunités et construire un avenir meilleur pour les populations d’Afrique de l’Ouest.

Alors que les défis climatiques s’intensifient en Afrique de l’Ouest, l’accréditation du FVC permet à la BIDC de fournir des solutions financières innovantes et ciblées qui créent une croissance économique inclusive et résiliente au climat pour les États membres de la CEDEAO.

Pour la BIDC, l’accréditation consolide sa capacité à concevoir et mettre en œuvre des projets d’adaptation et d’atténuation du climat à grande échelle, mobiliser des financements climatiques supplémentaires auprès des partenaires internationaux, et fournir une assistance technique aux États membres de la CEDEAO dans l’élaboration de projets climatiques bancables,

Elle lui permettra aussi d’aligner le développement régional sur les objectifs climatiques mondiaux.

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) est le principal mécanisme des Nations unies pour apporter un soutien financier aux pays en développement dans leur lutte contre le changement climatique.

Officiellement lancé lors de la conférence sur le changement climatique de Durban (COP17) en 2011, le FVC facilite le transfert de fonds des nations développées vers les économies les plus vulnérables, en finançant des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et renforcent les mesures d’adaptation au climat.

Grâce au partenariat de la BIDC avec le FVC, la Banque accentue sa capacité à soutenir les États membres de la CEDEAO dans le respect de leurs engagements climatiques tout en faisant progresser leurs ODD afin de créer des opportunités économiques durables pour leurs citoyens et les générations future