Présidant ce mercredi 14 septembre au siège de la BCEAO à Dakar, la 3eme session du Comité de Politique Monétaire (CPM) de la BCEAO, la première à se tenir en présentiel depuis l’apparition du Covid-19, il a dit sa joie de participer à la réunion de cet « important » organe de la banque centrale, dont la mission principale est de veiller au maintien de la stabilité des prix dans l’Union monétaire ouest africaine (Uemoa).

« Cette stabilité est gage de stabilité macroéconomique et des conditions de développement durable », soutient Jean Claude Kassi Brou.

Il a souligné que sa prise de fonction en tant que gouverneur de la Bceao et président du CPM intervient à un moment où les États membres de l’Uemoa, à l’image des autres pays du continent, traversent des crises profondes.

Au nombre de ces crises, il y a celle liée à la covid-19 dont les effets néfastes sur les économies continuent de se faire sentir, malgré l’atténuation de sa propagation et sa virulence.

Il s’agit également de la crise sécuritaire qui affecte plusieurs pays dans la sous-région (Mali, Burkina Faso, Niger, Bénin…). Outre les pertes en vies humaines qu’elle engendre, cette crise provoque un véritable désastre humanitaire avec des millions de déplacés internes, perturbe les circuits d’approvisionnement des marchés et a creuse les dépenses budgétaires dans les États.

Comme crises, il a aussi énuméré les effets du changement climatique qui perturbent le cycle des saisons pluvieuses dans le secteur rural, provoquant une alternance d’inondations et de vagues de sécheresse, préjudiciables notamment au secteur agricole.

Et enfin, le conflit russo-ukrainien qui est venu exacerber la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, renforçant la tendance inflationniste tant pour les produits alimentaires que pour les produits énergétiques.

Jean-Claude Kassi Brou trouve que « chacune de ces crises a un fort impact négatif sur les plans humain, social et économique. Leur apparition concomitante crée une situation encore plus difficile pour les Etats membres.

« Depuis 2020, ces crises accroissent les risques sur les perspectives de croissance économique et créent des tensions inflationnistes dans la zone ouest africaine. Par conséquent le pouvoir d’achat des populations s’en trouve affecté », a-t-soutenu.

Pour limiter les effets de ces crises, a poursuivi M Jean Claude Kassi Brou,les États membres de la Bceao ont mis en œuvre des plans pour relancer les économies. Assurant que la Banque centrale les appuiera dans cette lutte.

En conséquence, le gouverneur de la Bceao invite les États membres à être constamment vigilant et attentif aux mutations en cours et qui leur impose surtout d’être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment approprié.

Par ailleurs, le comité de politique monétaire analysera au cours de sa réunion, la demande d’admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts de fonds communs et de l’utilisation des créances

Tamaltan Inès Sikngaye