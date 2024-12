L’institution financière tient d’abord a rappelé que le rapport dresse les caractéristiques de la dette de tous les pays à revenu faible et intermédiaire, catégorie dans laquelle se retrouvent l’essentiel des pays africains, y compris le Sénégal à sa page 73 . Pour ce faire, plusieurs indicateurs dont le stock de la dette et le poids (en pourcentage) de la dette sur le Revenu national brut (RNB) sont analysés. La période de référence est la fin de l’année 2023.

La banque mondiale explique alors « cette étude, intitulée en anglais International Debt Report 2024, dit avoir « suivi l’évolution des modes d’emprunt et des nouveaux instruments de prêt, mesuré l’impact des initiatives visant à alléger le fardeau de la dette et promu les meilleures pratiques en matière d’enregistrement et de déclaration de la dette ». Le rapport analyse dans le détail les tendances évolutives des stocks et des flux de la dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que des questions et des défis pour le financement du développement.

Et, c’est pour dire que « s’il est vrai, à la lecture de ce rapport, que le Sénégal détient un stock de dette de près de 40 milliards de dollars (exactement 39 950 milliards de dollars), soit 133 % de son RNB, comme l’a ressorti Jeune Afrique, les données de l’étude contredisent, cependant, la déclaration selon laquelle « le Sénégal est le pays le plus endetté du continent ».

En effet, « l’International Debt Report 2024 montre que des pays comme le Mozambique ont des stocks de dette (66,848 milliards de dollars) et des ratios dette/RNB (356 %) plus élevés que ceux du Sénégal. Aussi, un pays comme le Nigéria détient-il un stock de dette de plus de 102,482 milliards dollars, soit près du triple de celui du Sénégal, a détaillé la banque mondiale qui confirmant ces données, a fait savoir à Africa Check que « l’information selon laquelle le Sénégal serait le pays africain le plus endetté à fin 2023 n’est pas vraie d’après son rapport International Debt Report 2024. « D’autres pays africains ont des ratios dette/RNB et des stocks de dette plus élevés », a réagi l’institution. »