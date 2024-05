Le ministre de l’économie du plan et de la coopération Abdourahmane Sarr a publié l’information sur son compte X (Twitter).

La banque africaine de développement fête ses 60 ans et a développé une stratégie décennale 2024-2033 qui vise notamment à augmenter les opérations non souveraines et à renforcer et créer des instruments nouveaux pour davantage attirer l’investissement privé en Afrique.

Félicitations au President Adesina et à la BAD pour cette vision tout à fait appropriée. Effectivement, les bilans souverains ne pourront pas supporter les besoins d’investissement en Afrique en dette concessionnelle ou pas et surtout en devise.