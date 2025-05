Au cœur des discussions figurait le projet énergétique de l’OMVG, un investissement de 880 millions d’euros cofinancé par le Groupe de la BAD et d’autres donateurs, indique un communiqué.

Ce projet, dont l’achèvement est proche, a interconnecté les quatre pays membres par la construction d’une ligne de transmission de 1 677 kilomètres et 225 kV, avec une capacité de transfert de 800 mégawatts (MW). Le projet comprend la construction de 15 stations de transformation et de deux centres de dispatching situés à Linsan, en Guinée, et à Tambacounda, au Sénégal. Cette infrastructure est désormais interconnectée avec le Réseau électrique ouest-africain (WAPP), améliorant considérablement l’intégration énergétique régionale.

Depuis fin novembre 2023, les 14 pays continentaux d’Afrique de l’Ouest sont interconnectés dans un seul réseau électrique, facilitant l’échange d’électricité renouvelable, propre et abordable. Cette réalisation a non seulement renforcé la coopération régionale, mais elle a également élargi l’accès à l’énergie durable dans les États membres.

Le barrage hydroélectrique de Sambangalou au Sénégal constitue un élément clé du projet. Avec une capacité prévue de 128 MW, le barrage devrait générer 402 Gigawattheures (GWh) par an. La construction reprend, avec une mise en service progressive prévue pour 2028.

Les discussions ont également exploré de potentiels partenariats à venir dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, des transports, de l’environnement et de la gestion des connaissances – tous des domaines alignés sur les priorités stratégiques de la Banque africaine de développement.

Des responsables de l’OMVG ont présenté le Plan directeur de développement intégré (PDDI) et le Plan d’investissement conjoint (PIC), décrivant de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources. Événement clé à venir, le Forum d’investissement se tiendra les 16 et 17 juin 2025 à Dakar, au Sénégal, sur le thème « Libérer le potentiel régional grâce à des investissements durables ».

La visite a souligné l’engagement continu de la Banque africaine de développement en faveur de l’OMVG dans la mise en œuvre de projets transformateurs qui illustrent la coopération et l’intégration régionales.

Créée en 1978, l’OMVG est une organisation de coopération interrégionale composée de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Sa mission est de promouvoir la gestion rationnelle des ressources en eau partagées dans les bassins fluviaux de la Gambie, Kayanga-Géba et Koliba-Corubal.