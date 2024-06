Khuwaylid Capital annonce le lancement de Khuwaylid Capital Fund 1 SAS, le premier fonds d’investissement islamique à impact en Afrique francophone, après avoir réalisé sa première clôture de levée de fonds. Avec une taille cible maximale de 5 milliards FCFA (8 millions d’euros) pour le fonds inaugural, cette initiative historique marque un moment charnière dans le cheminement de la sous-région vers le développement durable. Soutenu par des investisseurs locaux, ce lancement témoigne de la croissance rapide du marché local des capitaux privés.

Animé par une mission visant à générer un impact économique, social et environnemental positif, Khuwaylid Capital s’engage à relever les défis urgents auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Le fonds inaugural ciblera initialement les petites et moyennes entreprises (PME) au Sénégal dans les secteurs de l’agro-industrie, de la santé et de l’éducation. L’orientation stratégique du fonds s’aligne sur des priorités clés telles que la création d’emplois décents, la souveraineté alimentaire, l’accès universel à des soins de santé de qualité, la promotion de l’excellence éducative tout en préservant la planète et en protégeant les communautés les plus vulnérables.

Madame Sokhna Diagne, Présidente du Conseil d’Administration de Khuwaylid Capital a souligné l’importance de cette initiative, déclarant : « Ce fonds représente une avancée significative pour la sous-région. En allouant des capitaux aux PME, nous répondons à des besoins critiques et adressons des défis socio-économiques, tout en favorisant une économie plus résiliente, plus inclusive et souveraine ».

Madame Nafissatou Fall Diagne, représentante de MMA Holdings, l’un des investisseurs professionnels du Fonds, a exprimé son soutien, affirmant : « MMA Holdings est fière de faire partie de cette initiative révolutionnaire. Nous croyons au pouvoir transformateur de l’investissement d’impact et sommes convaincus que ce fonds ouvrira la voie à une croissance et un développement durable au Sénégal et au-delà. »

Madame Diago Dieye, Fondatrice et Directrice Générale de Khuwaylid Capital, a exprimé son enthousiasme pour le lancement, déclarant : « Nous sommes ravis de présenter le premier fonds d’investissement islamique à impact en Afrique francophone. Khuwaylid Capital est prêt à faire une différence tangible en investissant dans des entreprises à fort impact qui répondent à des défis socio-économiques critiques. Nous exprimons notre profonde gratitude à nos premiers investisseurs pour leur confiance et nous réjouissons d’accueillir prochainement de nouveaux investisseurs partageant nos valeurs, en préparation de la clôture finale de notre levée de fonds.»

La stratégie d’investissement du fonds met l’accent sur les principes éthiques, garantissant l’alignement sur des pratiques conformes à la Charia Islamique. Khuwaylid Capital cherche à attirer des investisseurs et des entrepreneurs socialement conscients et responsables, protecteurs de l’environnement, et profondément engagés à susciter un changement positif, à faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies et à façonner un avenir plus inclusif, durable, éthique et prospère pour tous.