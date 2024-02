DIALLO, une personnalité distinguée et respectée du secteur financier possède une connaissance approfondie des marchés financiers et de leurs instruments, des stratégies d’investissement, de la gestion de portefeuille et de l’allocation d’actifs, précise un communiqué de la Présidente du Conseil d’Administration de CGF Bourse.

Déjà bien ancré dans l’écosystème depuis 2016, en tant que directeur de CGF Gestion, la filiale de gestion d’actifs de la société de gestion et d’Intermédiation (SGI), il a renforcé ses capacités de gestion et élargi son portefeuille.

Avant de rejoindre CGF, M. DIALLO a occupé des postes clés au sein de plusieurs institutions financières de premier plan en France, notamment SMA Gestion à Paris (où il a supervisé le département de Contrôle des Risques de marché et des Risques opérationnels, ainsi que le département des Reportings, de 2011 à 2016), la Direction Centrale des Marchés de Capitaux du Crédit Lyonnais, Groupama Asset Management, la Banque d’Orsay et ODDO Asset Management.

Avec une carrière impressionnante et un talent particulier pour l’innovation, M. DIALLO est prêt à écrire le prochain chapitre de l’histoire de CGF Bourse.

Après plus de 15 années passées à la Direction Générale de CGF Bourse en tant que Directeur Général Adjoint de 2007 à 2012 puis Directeur Général depuis 2012, Mme SENE, a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. « Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son dévouement et son leadership exceptionnel au cours de ses mandats sous lesquels notre entreprise a atteint des jalons significatifs et s’est positionnée parmi les leaders du marché financier de l’UEMOA », note le communiqué.

Le conseil d’administration de CGF Bourse, tout en saluant l’héritage de Mme SENE, accueille M. DIALLO. « Son arrivée marque le début d’une nouvelle ère passionnante de croissance et d’innovation pour CGF Bourse », a déclaré la Présidente du Conseil.

Kalidou DIALLO, reconnu pour son expertise pointue, sa compréhension approfondie des marchés financiers ainsi que sa capacité à diriger avec vision, rigueur et efficacité partage ses ambitions : « Je suis ravi de rejoindre CGF Bourse. Ensemble, nous allons continuer à innover et à offrir les meilleurs services à nos clients. »