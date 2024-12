António Guterres pense, en effet, que la célébration de la journée internationale des migrants ne doit pas se limiter à la reconnaissance de ces contributions précieuses. Mais elle incite également à réfléchir aux défis auxquels sont confrontés les migrants dans leur parcours.

Le diplomate indique d’ailleurs, que « les migrants, qu’ils soient réfugiés, travailleurs ou membres de familles migrantes, font face à de nombreux obstacles. La discrimination, les violences physiques et psychologiques, sont des réalités souvent ignorées ou minimisées dans de nombreux pays. Ces défis sont encore plus exacerbés pour les migrants sans papiers, qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. »

Et pour combattre tout cela, le Secrétaire Général de l’ONU qui pense qu’on doit aussi bannir les discours haineux et violents, invite à l’adoption du pacte pour l’avenir permettant à renforcer la coopération internationale.

« Ce pacte met l’accent sur l’importance de renforcer les partenariats internationaux afin de trouver des solutions durables aux problèmes liés à la migration. L’objectif est de construire un cadre migratoire global, qui ne laisse personne de côté et qui permet aux pays d’intégrer les migrants de manière inclusive et respectueuse des droits humains », fulmine António Guterres

Il appelle alors, à agir maintenant pour créer des systèmes migratoires sûrs, humains et inclusifs. Il est essentiel de défendre les droits de tous les migrants et d’œuvrer à la mise en place de politiques migratoires qui soient non seulement justes, mais aussi fondées sur la solidarité et l’égalité.