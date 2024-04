José DIE a débuté sa carrière au Siège de la BCEAO à Dakar en mai 2004, où il a

occupé divers postes de responsabilité. Ses fonctions comprenaient notamment

celles de Chargé d’Etudes statistiques et actuarielles à la Direction des Ressources

Humaines, de Trader sur produits de taux & change, ainsi que de FX Reserves

Portfolio Manager à la Salle des Marchés, où il était chargé de la gestion des réserves

en devises de la BCEAO sur les marchés financiers internationaux.

En décembre 2011, José DIE a rejoint le Groupe BGFIBank où il a gravi les échelons

jusqu’à devenir Directeur de l’ALM et de la Trésorerie, supervisant les activités de

gestion stratégique et opérationnelle du bilan consolidé du Groupe et des

problématiques de Funding des filiales dans 12 pays répartis sur 4 régions.

Après une expérience fructueuse au sein du Groupe Société Générale en tant que

Responsable Régional ALM & Trésorerie pour l’Afrique de l’Ouest, José DIE a été

nommé Directeur Général de Société Générale Capital Asset Management West

Africa en septembre 2020. Dans ce rôle, il a activement contribué au développement

des activités d’Asset Management du Groupe Société Générale dans la zone UEMOA

et a joué un rôle clé dans le lancement d’un Fonds Commun de Placement à Risque

destiné à financer les PME.

Diplômé Ingénieur Statisticien Économiste (ISE) – Spécialité Finance de Marché &

Actuariat de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée

(ENSEA) d’Abidjan, et titulaire d’un CESA Management de HEC Paris, José DIE

apporte une expertise diversifiée et approfondie à son nouveau rôle de Directeur

Général de CGF Gestion.

Depuis juin 2023, José DIE est Président de l’Association des Sociétés de Gestion

d’OPC et de Patrimoine (ASGOP) de la zone UEMOA, démontrant ainsi son

engagement envers le développement et la promotion du secteur financier dans la

région.

De par sa vision stratégique et son engagement envers l’excellence opérationnelle,

José DIE incarne les valeurs fondamentales de CGF Gestion. Son expertise

approfondie dans la gestion des actifs et sa capacité à naviguer dans un

environnement financier en constante évolution seront des éléments essentiels pour

renforcer notre position sur le marché et maintenir notre engagement envers nos

clients. Nous sommes convaincus que sous sa direction, CGF Gestion continuera à

prospérer et à répondre aux besoins de nos clients, en offrant des solutions

financières sur mesure et novatrices qui répondent aux défis du monde financier

africain.