L’accord porte sur un financement de 15 millions d’euros (9,8 milliards fcfa) qui vient s’ajouter à la première tranche signée le 4 novembre 2022 entre l’État du Sénégal et l’Agence Française de Développement (AFD) qui se chiffrait à hauteur de 45 millions d’euros (29,4 milliards fcfa) pour soutenir le premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain.

« Les JOJ 2026, qui seront organisés par le Sénégal, seront une célébration planétaire de la jeunesse. Ce sera une première en Afrique. C’est un immense défi qui nous attend mais que le Sénégal compte relever avec brio, avec l’ensemble de nos partenaires, dont la France », a déclaré Doudou Ka.

Cet accord démontre l’importance de la coopération entre le Sénégal et la France, notamment pour l’organisation et la réussite des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026. « Le Sénégal et la France entretiennent des relations privilégiées », a rappelé Doudou Ka, citant en exemple « les projets de coopération bilatérale d’une si longue histoire commune » entre les deux pays.

Le ministre de l’’Economie, du Plan et de la Coopération n’a pas manqué de saluer l’engagement du Chef de l’État, Macky Sall, Président de la République, de faire de la jeunesse le cœur de son programme économique et social.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de signature dont le ministre des Sports Lat Diop, Son Excellence, Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de L’Union européenne au Sénégal, Son Excellence Christine Fages, Ambassadrice de la France au Sénégal, de Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), de Nelson Camara, Président Sport Impact, et d’autres sommités du monde sportif.