L’objectif de l’événement « Investo in Senegal : expériences d’investissement d’une nouvelle génération de la diaspora », est de mettre en avant les projets entrepreneurials de plusieurs bénéficiaires de l’initiative « Investo in Sénégal ».

Il entre dans le cadre des journées de l’entrepreneuriat organisées par la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, et des journées Italia Africa Business Week (IABW).

Parmi 1 197 propositions reçues à l’appel « Investo in Senegal » publié en Europe par des Sénégalais résidents en Italie, Espagne, France et Allemagne, 67 projets ont été présélectionnés pour développer un business plan sous l’accompagnement technique du consortium d’une ONG coordonné par AMREF Health Africa.

51 entreprises ont été retenues pour bénéficier d’un financement entre 5 000 et 30 0000 euros, pour un total de 1 100 000 euros. Les projets sélectionnés sont basés dans les six régions du Programme PLASEPRI/PASPED à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Kaolack, et 5 multi-régions entre Dakar, Thiès et Saint Louis. Ils couvrent plusieurs secteurs d’activités notamment l’artisanat, l’élevage, la pêche, la transformation de produits agricoles, l’industrie, la fourniture de services aux personnes (tourisme, éducation, hôtellerie) et aux entreprises (location de machines de production, gestion d’événements), etc.

« Nous souhaitons à travers ce projet appuyer la diaspora puisqu’elle représente une part importante de l’économie sénégalaise et donc appuyer cette diaspora à réinvestir au Sénégal et à développer l’économie sénégalaise », a souligné Amaury HOSTE, Chef d’équipe gouvernance et sécurité de la Délégation de l’Union européenne

« Au niveau de l’Union européenne, nous essayerons de faciliter la mobilité, le développement des entrepreneurs en les accompagnant, leur facilitant l’accès à des financements et en formation professionnelle en les sensibilisant en communication pour leur permettre de savoir quelles ont des opportunités à la fois entreprendre et de trouver de l’emploi et ainsi donc accompagner les différentes composantes qui permettent le développement économique durable du Sénégal », a-t-il expliqué.

Pour Marco FALCONE, Directeur de la Coopération italienne, « la diaspora sénégalaise en Italie est la plus importante en Europe. L’Italie est le principal pays de migration des Sénégalais c’est pour ça que cela constitue une thématique prioritaire soit pour le gouvernement italien et l’Union européenne en général parce que les Sénégalais sont aussi dans les autres pays européens, mais aussi pour le gouvernement sénégalais ».

Selon lui, la question de l’emploi, la création d’entreprise au Sénégal est un « aspect très important surtout dans cette phase historique avec la Covid et la crise ukrainienne et donc cette initiative qui s’est déroulée pendant cette période a été aussi très importante pour soutenir pas seulement la diaspora mais aussi beaucoup d’entreprises sénégalaises ».

Cette rencontre a été également l’occasion de faire découvrir trois bénéficiaires de financement. Il s’agit de Malick TOURE, fondateur de Casa Mia Keur Gui qui est une fabrique de meuble de qualité à Dakar, Malick NIANG de Baobab Couture Italie-Sénégal, un atelier de couture entre Turin et Saint-Louis et Mariam SY de Sunu Aliment Terre qui est le projet de cinq jeunes agronomes qui évoluent dans la transformation des céréales locales et la production des pépinières.

« Ce qui m’a marqué le plus c’est l’accompagnement technique. On est des ouvriers mais on nous a d’abord formé à être des entrepreneurs et c’est très important. L’appui financier qu’on a reçu nous a permis de passer d’un niveau 1 à un niveau 3 en terme d’équipements, parce qu’avant on avait des machines qui dataient de longtemps et c’est avec cet appui qu’on a acheté des machines qui pratiquement on peut dire que c’est un ordinateur qui fait tout à notre place », a témoigné Malick TOURE.

« Avec le projet PASPED, aujourd’hui nous avons des locaux, nous produisons des pépinières, des tomates de poivrons, d’aubergines etc. Nous avons aussi un local de transformation équipé », confié Mariam SY de Sunu Aliment Terre.

Le programme PLASEPRI/PASPED vise à créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie.

Par Tamaltan Ines Sikngaye