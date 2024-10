Dans le cadre de son engagement humanitaire, la Fondation Sonatel a récemment apporté son soutien aux populations touchées par les inondations. Après des actions menées à Touba et Matam, une délégation s’est rendue samedi à Bakel pour rencontrer les sinistrés et évaluer les besoins sur le terrain.

Lors de cette visite, Sonatel a remis une quantité considérable de dons essentiels, comprenant une énorme quantité d’huile, de riz et de sucre, afin de répondre aux besoins alimentaires urgents des familles touchées. En parallèle, les équipes techniques de l’entreprise travaillent activement à rétablir les services de communication, cruciaux pour coordonner les efforts de secours.

* 3200 litres d’huile

* 10 tonnes de riz

* 5 tonne de sucre

En parallèle, nos équipes techniques, en étroite collaboration avec les autorités locales, sont pleinement mobilisées sur le terrain. Malgré des conditions particulièrement difficiles, nous mettons tout en œuvre pour rétablir le réseau dans les plus brefs délais. Cet effort vise à garantir aux populations un accès continu et de qualité à nos services de communication, essentiels pour maintenir le lien et soutenir les efforts de reconstruction. Le Groupe Sonatel reste déterminé à jouer un rôle clé dans le retour à la normale et à contribuer activement au bien-être des populations touchées.

Sonatel reste déterminée à jouer un rôle clé dans la reconstruction des communautés affectées.