La rencontre s’est tenue en partenariat avec la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et l’Agence d’Aménagement et de Promotion de Sites Industriels (APROSI).

Boubacar Samb, Conseiller technique du Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a souligné dans son allocution que, sous l’effet combiné de l’urbanisation et des changements climatiques, les villes africaines sont devenues ‘’vulnérables’’ face à des phénomènes comme les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles.

Attirant l’attention sur les dernières études sur l’état des villes d’Afrique qui indiquent que d’ici à 2050, 200 millions d’africains pourraient être déplacés à cause des effets des changements climatiques, il a dit que cela « pèsera lourdement sur les capacités des villes et de leurs ressources », avant d’ajouter qu’une « urbanisation mal gérée peut-être un obstacle au développement durable ».

« L’intensification de l’activité économique dans les villes contribue en outre à augmenter leurs impacts écologiques avec notamment une forte émission des gaz à effet de serre », a dit Samb.

A cet effet, il soutient qu’’il est important d’apporter une réponse adaptée pour endiguer ces phénomènes tout en permettant aux centres urbains de continuer à jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance de nos pays’’.

Le projet « Initiatives Villes Durables », financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre par l’ONUDI, promeut les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans le parc industriel de Diamniadio.

« Il vient s’insérer parfaitement dans des projets de grande envergure initiés par l’Etat du Sénégal, notamment le pôle urbain de Diamniadio et le parc industriel », a indiqué Boubacar Samb.

« Ces projets d’infrastructures alignés au Plan Sénégal Emergent (PSE) et la Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) du Sénégal, s’inscrivent dans « une dynamique de réduction de la congestion et de la pression de l’urbanisation sur Dakar et de soutien à l’intégration des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies propres dans les industries de Dakar et dans le parc industriel de Diamniadio », a-t-il ajoute.

Une vingtaine d’entreprises ont été accompagnées dans la mise en œuvre de ce projet, avec l’appui du Bureau de Mise à Niveau, de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et de l’Agence d’Aménagement et de Promotion de Sites Industriels (APROSI).

Il s’agit de 13 entreprises qui font dans la réalisation d’investissements en efficacité énergétique mais également sur des investissements en installations solaires photovoltaïques et 06 qui évoluent dans la mise en place de systèmes de management de l’environnement et de l’énergie devant aboutir à la certification ISO 14001 et ISO 50001 », a-t-il précisé.

« Ces importantes initiatives prises par les entreprises contribueront à réduire leurs coûts de production et leur impact écologique, répondant ainsi aux exigences du développement durable », a souligné Boubacar Samb.

Babacar Dramé représentant du Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a souligné pour sa part, la mise en place du parc industriel de Diamniadio contribue « à réduire à terme les rejets des déchets industriels qui sont souvent des déchets dangereux dans des milieux fragiles dont le plus symbolique est la baie de Hann ».

Selon lui, « soutenir l’intégration des énergies renouvelables, des ressources économes en énergie et promouvoir des solutions de gestion des déchets écologiquement rationnelles sont des objectifs prioritaires pour accompagner le développement durable du parc industriel de Diamniadio ».

Tamaltan Inès Sikngaye