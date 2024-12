« Cette décision du gouvernement, quoique salutaire, traduit un traitement asymétrique, s’il considère que dans le renforcement et le développement du capital humain en rapport avec l’axe 2 du nouveau référentiel Horizon 2050, les secteurs de l’éducation et de la santé sont d’égales priorités», tonne And Gueusseum qui regrette « le mutisme des autorités relatif au relèvement du budget de la santé devant être porté à 15 % du budget national, dans l’orientation d’une politique de santé résiliente puisque plus préventive que curative dont un des leviers repose sur la couverture sanitaire universelle. »

Les syndicalistes à travers un communiqué parvenu à Réussir, rappelle « l’engagement des chefs d’État en 2001 à Abudja, au Nigeria, quand l’OMS recommandait au moins 9 % pendant que le Sénégal peinait à y consacrer 6 %. «

Alors, à la veille du vote du budget 2025, il invite l’Etat « d’envisager un recrutement massif de personnel médical, sanitaire, social et de mettre fin à la précarisation des emplois par des contrats à durée déterminée sans fin tenant compte de la carte sanitaire dont les normes sont loin de celles de l’OMS et qui affiche des gaps extrêmement importants en ressources humaines aggravés par les besoins nouveaux inhérents à la démographie et aux départs temporaires ou définitifs. »

Le communiqué fait état « des déficits en infrastructures et en équipements, surtout dans le secteur de l’action sociale, parent pauvre du système d’un pays au taux de pauvreté galopant et dépourvu de centre de promotion et de réinsertion sociale (CPRS) et du passif social relatif aux augmentations de salaire des agents contractuels des établissements publics de santé et du MSAS ainsi que des travailleurs des collectivités territoriales et au reclassement des techniciens supérieurs de santé sans leurs nouveaux corps d’accueil ».

De ce fait les syndicalistes de And Gueusseum trouvent que les acteurs de ce secteur méritent tous et ont droit à autant des ressources de l’État quelle que soit la motivation des décideurs ».

Cependant, And Gueusseum salue « le succès avant terme de la campagne de riposte vaccinale contre la rougeole et la rubéole à laquelle elle a pleinement participé en livrant les données en temps réel permettant d’enregistrer et d’atteindre une couverture nationale vaccinale très proche de 100 % de la cible attendue de 7 326 584 enfants. » Non sans féliciter tous les acteurs et le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour l’initiative et la mobilisation des moyens nécessaires.