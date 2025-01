L’objectif de cette rencontre était de discuter des bases d’une collaboration étroite entre l’homme d’affaires Nigérian et les autorités guinéennes.

Selon un communiqué de la présidence, Aliko DANGOTE a exprimé son souhait d’investir dans plusieurs secteurs notamment dans l’agriculture, l’industrie alimentaire et le commerce, mais aussi dans l’Éducation et la culture; les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies; les finances et l’assurance etc.

En réponse, le Général Doumbouya a marqué son accord pour que Dangote Group participe activement à ces projets et programme, soulignant que la Guinée doit capitaliser sur ses richesses naturelles tout en promouvant un développement durable, responsable et inclusif.