Pas de consensus entre la direction de la CBAO et le syndicat des travailleurs qui entendent poursuivre leur plan d’action. C’est le statu quo sur le principal point de revendication qui portait sur « l’augmentation des salaires. « La Direction générale de la CBAO nous a fait des propositions qui non seulement ne nous rassurent pas, mais nous pensons même que c’est un manque de respect, parce qu’elle nous propose des augmentations allant de 4 à 8 % du salaire qui sont des montants dérisoires quand on fait le calcul. Alors que dans les autres banques, on constate des augmentations de salaire allant de 100 000 à 150 000 F, voire plus », explique Pape Doudou Tounkara, le secrétaire général du Collège des délégués de la CBAO au micro de la RFM

Retard sur les salaires ?

Les travailleurs vont encore observer une grève de 48 heures qui risque de paralyser encore les agences et surtout impacter les salariés. « La majeure partie des fonctionnaires du Sénégal perçoivent leurs salaires à la CBAO. Et on sait tous que nous sommes à la fin du mois. Je précise que si toutefois, il n’y a pas de satisfaction à nos revendications, il y aura une cacophonie au niveau des agences de la CBAO et les salaires pourraient connaître un retard. C’est la raison pour laquelle nous lançons encore un appel à toutes les bonnes volontés et nous sommes ouverts aux négociations. Tout ce que nous souhaitons, c’est de rejoindre nos postes de travail le plus rapidement possible pour que tous les clients de la CBAO puissent percevoir leurs salaires », souligne le secrétaire général du Collège des délégués de la CBAO.

De son côté, la direction générale de la CBAO a fait des propositions concernant certains points de la plateforme revendicative, comme l’explique Pape Doudou Tounkara. « Il s’agit, d’abord, de la subvention pour la carte restaurant. La direction est d’accord pour le relèvement du montant de 40 000 à 55 000 F à partir de janvier 2023 et à partir de janvier 2024, relever le montant à 60 000 F. Nous saluons d’ailleurs ces efforts consentis par la direction générale ». Malheureusement, dit-il, « c’est un échec total sur les autres points, notamment la réclamation des augmentations de salaire qui est d’ailleurs la base de nos revendications ».