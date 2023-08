Pour le bon déroulement du Grand Magal de Touba, le groupe Sonatel a mis en place un dispositif technique pour soutenir le comité d’organisation. Ceci s’inscrit dans la politique Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).

Cette année, l’engagement citoyen de Sonatel se matérialise par une contribution de 300 millions FCFA pour les travaux de connectivité de l’Université de Touba. Il y a aussi 2 ambulances offertes. L’hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba bénéficie de l’une d’entre elles. La seconde est offerte au centre de santé de Diémboul situé à Darou Khoudouss pour renforcer leur dispositif médical.

Le groupe Sonatel garantit un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec une couverture mobile accentuée sur 28 nouveaux sites et 54 rajouts de technologies sur les sites existants de Touba. Ce qui renforcera les capacités des données mobiles afin de permettre aux clients pèlerins d’avoir un confort sur l’internet mobile et de partager ces moments de ferveurs avec leurs proches partout à travers le monde.

Pour appuyer les journalistes devant couvrir le Grand Magal, une liaison spécialisée très haut débit et de crédit de communications gratuites Illimix est mis en place pour le comité d’organisation ainsi que le déploiement de la connectivité dans les espaces presse. L’approvisionnement en eau potable dans la ville sera maintenu avec le don de 50 bâches d’eau de 5cm3. Des bus climatisés ainsi que des repas seront à la disposition du grand public.

Le Groupe Sonatel affirme ainsi sa bonne volonté de participer à la réussite du Grand Magal de Touba.

Matar LY