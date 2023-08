Le Ghana importe plus de 4 millions de dollars d’huile de tournesol par an. Cette huile est principalement utilisée par les entreprises de transformation de poissons qui exportent pour 147 millions de dollars de miettes de poisson à l’huile de tournesol.

Pour répondre à la demande locale, le Ghana Sunflower Project, un projet ambitieux lancé par le Ghana va permettre de renforcer sa production de tournesol, d’ici 2024. L’objectif de ce projet est de produire une quantité importante d’huile de tournesol, afin de réduire les importations. Ce projet est dirigé par Tropical Agricultural Marketing and Consultancy Services (Tragimacs) en partenariat avec le département des sciences végétales de l’université du Ghana et le Département Chimie de Kwame Nkrumah University of Science and technology (KNUST), ainsi que le Ghana Invest Promotion Center (GIPC).

La filière de tournesol ne se limite pas seulement à l’huile et elle représente une valeur de plus de 152 millions de dollars. En outre l’huile peut être utilisée comme biocarburant ou pour fabriquer des savons, des peintures et lubrifiants. Les tourteaux de tournesol sont utilisés comme alimentation de bétail.

Augmenter les revenus des agriculteurs et contribuer à réduire la pauvreté pourrait être l’utilité de ce projet. Les agriculteurs ghanéens peuvent bénéficier de ce projet en cultivant du tournesol et en vendant leur récolte aux entreprises locales de transformation de l’huile de tournesol.

Matar LY