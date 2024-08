Cette session qui s’est tenue par visioconférence, a été présidée par le Ministre de de l’Energie, de l’Eau et des Mines du Bénin Samou SEIDOU ADAMBI en présence de ses collègues du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et du Togo. Les Ministres de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal ont été représentés.

Le Commissaire Paul Koffi KOFFI chargé du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique a également pris part à cette réunion, ce 9 Aout 2024.

Les Ministres ont apporté des amendements au projet de texte et ont approuvé le projet de Directive portant mise en place et gestion du Système d’Information Energétique des Etats membres de l’UEMOA (SIE-UEMOA).

En rappel, le SIE-UEMOA ambitionne de mettre à la disposition des utilisateurs et des citoyens de l’Union, une plateforme régionale générant des indicateurs et tableaux de bord énergétiques s’appuyant sur des outils d’analyse performants et sur une base de données fiables. Le SIE-UEMOA devrait pleinement assumer sa mission d’outil d’aide à la prise de décision dans le domaine de la planification énergétique.