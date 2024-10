L’objectif du gouvernement, à travers ce projet est d’améliorer, d’ici 2028, la gestion des ressources halieutiques et forestières.

« les activités qui seront développées dans ce pôle aquacole, toucheront une bonne partie de la chaine de valeur élevage de poissons, notamment l’éclosion moderne de tilapia et de clarias avec une grande capacité de production, la mise en place d’unités de pré grossissement et de grossissement ainsi qu’un centre d’incubation aux métiers de l’aquaculture », a expliqué le coordonnateur du volet pêche de l’unité de gestion de ce projet, Pape Keïta.

Il informe que « le Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (SENRM) va réaliser dans la région de Kolda, un pôle aquacole d’une capacité de production de près de 4000 tonnes de poissons. Et à Médina chérif, le repeuplement des poissons dans des vallées rizicoles, sera expérimenté »

C’est un projet qui peut créer prés 5000 emplois. Car d’autres activités seront menées sous la directive du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique et celui des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, dans les régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, pour le volet Environnement et dans les régions de Dakar, Fatick Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, ainsi que Kédougou, Kolda et Sédhiou, le projet cible le volet pêche.