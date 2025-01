« Notre identité commune en tant que Gambiens, nos valeurs sociales, nos croyances religieuses et notre héritage culturel nous soutiennent suffisamment socialement pour nous unifier », a d’abord lancé dans son message du Nouvel An, le président Adama Barrow.

Il a ensuite déclaré que « 2025 est l’année qui mène à l’élection présidentielle de 2026. Il est évident qu’il faut faire preuve de retenue, respecter l’État de droit et éviter toute politique de division et tout trouble. Il est regrettable que la politique soit devenue un outil de division à travers l’Afrique, conduisant à des divisions fondées sur l’appartenance ethnique et l’appartenance à un parti. Cela ne doit pas être encouragé en Gambie. »

Mr Barrow invite de ce fait ses compatriotes à « définir la politique dans une perspective positive, comme moyen de créer des liens et de travailler ensemble pour le bien-être de la nation. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Nous avons une économie à croître, des infrastructures à construire et une base de ressources humaines jeunes à développer. »

Considérant que stabilité politique engendrant souvent la consolidation pacifique d’un pays, le Président a noté qu’indépendamment des quelques crimes horribles enregistrés au cours de l’année, la Gambie reste en paix, surtout en comparaison avec de nombreux autres pays.

« Cette stabilité a contribué à l’état de l’économie, qui est en croissance constante, comme le confirment les rapports d’évaluation du Fonds monétaire international. La collecte des recettes s’améliore de manière satisfaisante, facilitant ainsi la mise en œuvre de grands projets de développement, dont certains sont entièrement financés par le gouvernement », a dit le Chef de l’Etat Gambien qui considère la paix comme un vecteur touristique.

Il ajoutera d’ailleurs que « la saison touristique dans le pays est à nouveau en plein essor et, d’octobre à décembre 2024, 233 411 touristes ont été enregistrés. Il est prévu que 263 764 touristes visiteront le pays au cours de la saison touristique 2024-2025. Les progrès réalisés dans le développement des infrastructures sont formidables. Notre réseau routier se développe à un rythme rapide et redéfinit les déplacements, les affaires et la vie sociale dans les communautés de toutes les régions du pays. Nos réformes institutionnelles progressent très bien, avec diverses commissions pleinement opérationnelles. »