“Les composantes de la subvention comprennent le financement de l’un des deux nouveaux ferries verts, l’achèvement et l’élargissement de l’accès routier Bond au port de Banjul, la préparation d’un nouveau plan directeur national intégré des transports sous l’égide du ministère des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures, le développement des capacités des le ministère des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures, ainsi que la résilience climatique et l’intégration du genre dans le projet », a déclaré le ministre.

Ebrima Sillah d’ajouter que le projet d’expansion du port est mis en œuvre avec la signature d’un accord de concession le 11 juillet 2024 pour un partenariat public-privé dans lequel l’investisseur privé s’engage à améliorer les infrastructures du port de Banjul pendant six ans à compter du 10 janvier 2025.

« Cela va non seulement créer des emplois, mais cela maintiendra le portefeuille d’emplois actuel et dépensera ceux que nous avons au port de Banjul, », s’énorgueillit-il en précisant qu’il y des fonds de réserve. « Lesquels seront destinés à des investissements dans le port en eau profonde de Sanyang. Tout le personnel actuellement impliqué dans les opérations sera maintenu par le groupe Al-Barak, qui est le concessionnaire. »

L’Autorité portuaire de Gambie aura des sièges ou un siège au conseil d’administration et à la direction de la société de projet. il n’y aura aucune contribution financière de la part du gouvernement gambien et de l’Autorité portuaire de Gambie, car l’investisseur assumera son propre risque de financement.