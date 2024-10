En raison de la productivité plus élevée et de la sensibilité au temps des lignes de conteneurs par rapport aux navires de tramping transportant des marchandises en vrac, les navires porte-conteneurs sont affectés à des postes d’amarrage dédiés, tandis que les navires de marchandises en vrac font la queue pour accéder au poste d’amarrage encore disponible, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Dans une interview exclusive accordée au quotidien The Point, Mr Ousman Jobarteh a déclaré qu’il est inexact de suggérer que le ciment avait la priorité sur les autres cargaisons en vrac, étant donné que les navires de ciment sont arrivés plus tôt que les navires de riz en vrac.

En fait, l’Administration Portuaire de la Gambie (GPA) a tenté de retarder l’accostage du navire de ciment, et ce, en vue d’accorder la priorité au navire transportant du blé ou du riz. Cette démarche a été contestée par les affréteurs du navire de ciment, au motif qu’ils étaient arrivés les premiers et qu’ils étaient redevables des mêmes frais de surestarie que les autres navires », a-t-il déclaré en réaction aux commentaires du Président Directeur Général de Shyben A. Madi and Sons.

« Cela peut être corroboré par les mêmes autorités gouvernementales que celles mentionnées