Après avoir démocratisé l’accès au réseau mobile 4G et 4G+ sur l’ensemble du territoire national en moins de 4 ans, Free s’engage à renforcer continuellement son leadership technologique pour offrir une expérience sans précédent à ses clients.

Avec cette licence, Free réaffirme une fois de plus son engagement à l’évolution, sa volonté de modernité, et surtout sa vision de l’innovation

L’avènement de la 5G va permettre à Free d’anticiper sur le futur en offrant une révolution technologique qui sera un des facteurs clés de l’émergence du pays et de son émancipation.

Selon M. Mamadou MBENGUE, Directeur général de Free, « Depuis que Free est au Sénégal, nous n’avons cessé de mettre en valeur les bénéfices des évolutions technologiques, de les appliquer et surtout, d’en faire profiter les consommateurs sénégalais. Avec l’octroi de cette licence 5G, Free démontre qu’il restera toujours à l’avant-garde de l’innovation, tant qu’elle est utile et accessible au plus grand nombre. Nous avons commencé le travail pour, le moment venu, montrer la puissance de la 5G, l’étendue de ses possibilités et le potentiel de ses applications dans le développement socio-économique du Sénégal ».

Selon le communiqué cette licence d’exploitation de la 5G reflète la culture d’innovation de Free et sa capacité à intégrer l’évolution des modes de consommations pour offrir le meilleur parcours client possible. Cela s’aligne avec notre objectif d’améliorer l’expérience client grâce à des communications mobiles avancées et à des services efficaces.

Cette accélération du développement du réseau de Free se traduit concrètement pour nos clients par une expérience inédite et une connectivité sans égal.

Free Sénégal compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.