Pour rendre encore plus accessibles les services de mobile money, Free Money a procédé à la refonte de ses tarifs : les transferts, les dépôts, les retraits, tous les paiements de facture et paiements marchands sont désormais gratuits avec FREE MONEY !

En lançant l’offre « Tout à 0F », Free Money réaffirme sa volonté de s’adresser au plus grand nombre, ainsi que son ambition de devenir un acteur incontournable du marché.

En démocratisant autant qu’il est possible l’ensemble des opérations traditionnelles du mobile money, Free Money se positionne une fois de plus comme le moins cher du marché, en plus, rappelons-le, d’être le plus innovant : de la carte MasterCard au transfert international, Free Money œuvre tous les jours comme un pionnier pour démocratiser les nouveaux usages rendus possibles par la technologie mobile.

Un portefeuille intelligent, une technologie de pointe pour bouleverser le marché du paiement mobile au Sénégal

Selon Mahublo Virgile TOFFODJI, Administrateur Général de Mobile Cash SA, « Free Money a bâti son succès autour de son avancée technologique, de sa simplicité d’utilisation, de sa disponibilité, de son utilité et aujourd’hui de son prix. Après avoir rendu Free Money accessible à tous les Sénégalais quel que soit leur opérateur grâce à notre application MyFree, aujourd’hui nous sommes heureux de bouleverser le marché du paiement mobile au Sénégal en mettant nos tarifs à 0F. Se faisant, Free Money donne à tout citoyen sénégalais l’accès à des solutions de transfert et de paiements électroniques plus innovantes, plus sécurisées et à des tarifs libérateurs ».

Par ce positionnement, Free Money fait une nouvelle fois bouger les lignes, et ce n’est que le début ! Pour Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free au Sénégal : « Bouger les lignes, c’est ce qui fait notre force et ce qui constitue notre mission : rendre accessibles à tous les nouveaux usages de la technologie mobile, et faciliter la vie de l’ensemble des Sénégalais. Avec Tout à 0F sur les opérations traditionnelles du mobile money, nous affirmons haut et fort que ces services sont à nos yeux des droits : le droit de bénéficier de services à moindres frais, le droit de profiter, quels que soient nos revenus, de toutes les évolutions tant qu’elles sont positives ».

Free Money, la solution de mobile money de Free au Sénégal, est une marque de Mobile Cash S.A (« MCSA »).

Mobile Cash S.A est une société d’émission de monnaie électronique (EME). Elle a obtenu sa licence d’Emetteur de Monnaie Electronique auprès de la BCEAO suite à la décision du 13 février 2014, sous le numéro « EME.SN 005/2013 ».

Free Money offre des solutions d’envoi et de réception d’argent, de paiement de factures et marchands, de paiements et de collectes en masse mais aussi d’achat de forfaits et de crédit téléphoniques en tapant le #150#.

Free Money se positionne en « Game Changer » dans le marché sénégalais du mobile money en proposant à sa clientèle des solutions innovantes et facilitatrices ainsi qu’une expérience digitale unique, pratique mais surtout fiable.

Grâce à sa plateforme technique qui est la meilleure en Afrique de l’Ouest en termes de respect des normes internationales et de robustesse, Free Money garantit une disponibilité continue et un service de support technique de qualité.