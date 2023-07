Le groupe France Télévisions entend dénoncer les agissements répréhensibles persistants de l’opérateur sénégalais EXCAF, qui continue de commercialiser illégalement ses chaînes au Sénégal sans autorisation.

Selon un communiqué reçu par Réussir Business » Depuis 2013, France Télévisions a été contrainte d’agir en justice à trois reprises, devant les tribunaux français et sénégalais, pour faire cesser la reprise non autorisée de ses chaînes par EXCAF. À chaque occasion, la justice a rendu des décisions claires et sans équivoque condamnant fermement l’opérateur sénégalais pour violation caractérisée des droits de France Télévisions et des tiers détenteurs de droits l’ayant autorisée à diffuser leurs programmes. »

« Malheureusement, malgré ces condamnations répétées, EXCAF n’a jamais appliqué les décisions de justice et persiste dans la diffusion illicite des chaînes de France Télévisions. »

Poursuivant dans le même sens le groupe France Télévisions dément publiquement tout accord ou contrat qui le lierait avec EXCAF et déplore vivement le comportement irresponsable de ce dernier, qui nuit à l’intégrité du marché audiovisuel au Sénégal