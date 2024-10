Dans un espace dynamique pour échanger des idées, la CGF Bourse et Dimension Groupe ont permis à de nouvelles entreprises sénégalaises et africaines de découvrir de nouvelles opportunités d’investissements et explorer des stratégies innovantes pour la rénovation et la croissance du patrimoine. C’est à l’occasion du « Forum du Patrimoine et de l’investissement » qu’ils ont coorganisé à Dakar ce 10 octobre 2024. Lequel a mis « l’accent sur l’avenir de l’investissement dans les secteurs porteurs en Afrique, un continent riche en ressources et en champions prêts à relever de nouveaux défis. D’où le thème de la 2ème édition: « Opportunités et innovations : plongez dans le futur financier panafricain » , selon la PCA Thiaba Camara Sy qui parle « d’un événement qui favorise la création d’un environnement de partenariats afin d’optimiser les investissements en Afrique a indiqué la PCA de CGF Bourse. »

A cet effet, pour investir et développer des champions, les organisateurs ont ciblés des secteurs vecteurs de développement économiques pour le continent qui permet l’accès à la souveraineté alimentaire, « comme l’a réussi la Mauritanie » selon la présidente du CGF Bourse, Mme Thiaba Camara Sy dans le domaine de l’Agriculture.

D’ailleurs d’après Oulimata Kane représentante du ministère de l’Agriculture mauritanienne, « la question du développement de l’agriculture est au cœur de la gouvernance dans ce pays. C’est un secteur prioritaire qui a permis à la Mauritanie d’atteindre la quasi-autosuffisance en riz avec aujourd’hui une progression dans l’importation de 300 milles tonnes enregistrés. » Oulimata pense aussi que « le Secteur de la pêche reste un domaine énorme plein de ressources pouvant encourager les investisseurs »

Par rapport à l’investissement le directeur Général de l’Apix Mamadou Lamine Diallo, de rassurer : « il y a des aspects à tenir compte pour cela. D’abord il faut démontrer que la possession (de l’entreprise) appartient à quelqu’un et pouvoir le vérifier. Ensuite, il faut pouvoir avec toutes les technologies qui existe produire de l’information qui est vérifiable et retraçable. Nous sommes en train travailler ainsi en termes de facilitation d’investissement pour qu’on puisse par les données et les évidences, montrer que sur deux hectares, si vous m’y mettez, voilà les recettes. Nous commençons à conceptualiser les zones d’aménagements pour les investissements et cela va permettre aux petits producteurs et des gens qui ont de l’argent de pouvoir travailler dans des espaces qui sont déjà identifiées. Ça permet de lever toute la contrainte foncière, toute la contrainte d’aménagement. Parce que ce qui rend pénible aujourd’hui les choses pour les petits producteurs, c’est les contraintes d’aménagement. Autre problématique, c’est qu’il faut qu’on arrive à maitriser l’eau. Nous allons faire en sorte qu’il y ait des aménageurs. Etc. Il y a également la formation. Il faut former. »

Les panéliste représentants de différents pays africains, ont de ce fait saisi l’opportunité et incitent les jeunes entrepreneurs à s’approcher aux experts pour plus d’explications et d’informations dans les domaines choisis

Par Amadou Seck