Le Président de la Commission de la CEDEAO a été chaleureusement accueilli par le Vice-Ministre des Affaires Étrangères, qui a saisi cette occasion pour présenter à la délégation de la CEDEAO les objectifs stratégiques du Forum de Partenariat Russie-Afrique.

Le Vice-Ministre a mis en exergue l’importance du rôle des organisations régionales telles que la CEDEAO dans la promotion du développement socio-économique, de la paix et de la sécurité au sein de leurs États membres. Réaffirmant l’engagement de la Fédération de Russie à soutenir et à collaborer étroitement avec l’Afrique et ses institutions pour la réalisation de ces objectifs.

Dr Omar Alieu Touray, à son tour, s’est réjoui de l’accueil chaleureux réservé à sa délégation a informé le Vice-Ministre des progrès substantiels accomplis par la CEDEAO dans les domaines de l’intégration régionale, de la paix et de la sécurité, en insistant sur l’importance d’un partenariat renforcé avec la Russie.

Dr Omar Alieu Touray, sur le thème « Union Économique Eurasiatique – Afrique : Identifier les axes de coopération entre les pays et les organisations d’intégration » a mis en lumière « les réussites majeures du processus d’intégration régionale, soulignant l’engagement de la CEDEAO en faveur de la paix, de la bonne gouvernance et d’une intégration économique approfondie. Il a évoqué que les défis liés aux investissements, aux infrastructures intra-communautaires et au déficit énergétique demeurent des freins critiques au développement économique. »

Le diplomate gambien a également souligné « l’importance d’aborder les questions de santé publique et d’action climatique et de combattre le terrorisme dans la région, qui demeure un épicentre mondial de cette menace. »