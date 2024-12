Le bassin du fleuve Sénégal est confronté à des défis majeurs liés aux changements climatiques. Les épisodes extrêmes, de plus en plus fréquents et intenses, menacent les vies, fragilisent les écosystèmes, impactent les activités économiques vitales, et mettent en péril la sécurité alimentaire et hydrique des populations riveraines.

Les récentes crues du Fleuve Sénégal, jamais observées depuis des décennies, en sont une parfaite illustration.

D’où l’organisation de cette rencontre sous le thème “Ensemble.pour un Bassin Résilient face aux Changements Climatiques”

Ce forum a pour ambition de rassembler les forces vives du bassin –gouvernements, partenaires institutionnels, scientifiques, organisations internationales,

secteur privé, startups, ONG et acteurs du développement durable – afin de proposer des solutions durables pour un avenir résilient.