D’abord, rapporte la présidence, dans un entretien avec la modératrice Ghida Pakhra, le président de la République a abordé les grands enjeux globaux actuels. Sur la scène de cet événement prestigieux en partageant sa vision d’un Sénégal et d’une Afrique décomplexés, jeunes, ambitieux et résolument ouverts au monde. Pour le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, « le Sénégal et le continent africain portent une promesse d’avenir faite de résilience, de créativité et de détermination. Cette présence forte réaffirme, selon lui, la position du Sénégal comme un acteur clé sur la scène internationale. »

Le président a également rencontré Fahad Al-Sulaiti, Directeur Général du Qatar Fund for development. Et « les discussions ont porté sur la qualité exceptionnelle de la coopération entre le Sénégal et le Qatar, qui sera renforcée par un accroissement significatif des investissements qataris dans les secteurs prioritaires de la Vision « Sénégal 2050 ». Une collaboration accrue entre les secteurs privés des deux nations a également été évoquée », indique la cellule de la communication de la présidence qui renseigne en outre qu’après le DG du Qatar Fund for Development, le Chef de l’État a accordé une audience à M. Jared Cohen, Président du Goldman Sachs Institute. Ils ont parlé des opportunités d’investissement au Sénégal, en mettant l’accent sur des projets structurants dans les secteurs clés contenu dans le programme de développement référentiel du Sénégal.

Le président de la République a profité de son séjour pour recevoir la communauté sénégalaise établie au Qatar, a écouté leurs préoccupations, partagé les ambitions du Sénégal pour l’avenir et de renforcer les liens entre la diaspora et la Nation. Le Chef de l’Etat qui s’est réjoui de cet « échange convivial et constructif », a réaffirmé son engagement à travailler pour répondre aux attentes de nos compatriotes, où qu’ils se trouvent, tout en les mobilisant pour contribuer activement au développement du pays.

« Ces rencontres, précise la Présidence, traduisent la ferme volonté de Bassirou Diomaye Faye de mobiliser des partenaires au tour d’investissements stratégiques pour réaliser les ambitions du Sénégal en matière de développement durable et inclusif. »