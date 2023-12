Cette signature de convention a été facilitée par l’Institut Mondial pour la Croissance verte (GGGI : Global Green Growth Institute en anglais, partenaire du FONSIS pour la structuration du REEF.

C’est dans le cadre de ce processus que L’African Climate Foundation accompagne, en effet, le Fonds souverain par une subvention d’un montant de 100.000 USD pour couvrir les études pour la mise en œuvre du Fonds REEF.

Le FONSIS, conscient que l’Afrique doit davantage miser sur les énergies renouvelables pour une croissance inclusive et durable, a mis en place le Fonds pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. REEF vise à accélérer le développement des projets d’énergie renouvelable ainsi que l’efficacité énergétique au Sénégal et compte mobiliser 370 milliards de FCFA en montant gobal. L’objectif de ce fonds est de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2.

Pour ce faire, le FONSIS et GGGI misent sur le soutien à l’émergence, le renforcement des institutions locales ainsi que sur l’implication du secteur privé et ainsi de lever les contraintes sur l’accès au financement.

Cette cérémonie de signature constitue une étape clef dans le processus de mobilisation de ressources pour la structuration et l’abondement du REEF. A la suite des concertations seront menées pour engager les investisseurs dans le processus de mobilisation de ressources.

L’African Climate Foundation, créée en 2020, est la première fondation philanthrophique dirigée par des africains et travaillant à accompagner par le biais de subventions des initiatives stratégiques sur le changement climatique sur le continent.