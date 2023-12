El Hadji Ibrahima Sylla du Prytanée militaire de Saint-Louis, remporte l’édition 2023 du concours national de dissertation organisé par la Fondation UBA Sénégal. Un évènement qui réunit chaque année les meilleurs élèves du secondaire de tout le pays.

Le concours national de dissertation fait partie du programme de la Fondation UBA intitulé « l’Afrique qui lit ». Il a pour but de « tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaires, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur les sujets d’actualité ».

Pour cette 9e édition, les élèves étaient appelés à disserter sur la thématique suivante : « Dans un monde dévasté par toutes sortes de crises, le sport et la culture sont les moyens les plus efficaces pour apaiser les cœurs et les esprits. Partagez-vous ce point de vue ? »

Une phase de sélection qui a réuni au départ plus de 19.000 candidats sur toute l’étendue du territoire. Après la présélection, douze finalistes ont été retenus pour passer la dernière étape du concours dans les locaux de la banque où ils sont évalués sur une seconde dissertation sous surveillance.

Après les différentes étapes, c’est El Hadj Ibrahima Sylla du Prytanée militaire de Saint Louis qui a remporté l’édition de cette année. Ce brillant élève avait décroché son Bac littéraire en 2023 avec la mention « Très bien » récoltant au passage une moyenne de 17,01 / 20.

Parti au Maroc pour poursuivre ses études, il s’est fait représenter par son père à la cérémonie de remise des récompenses. « Évidemment, c’est une satisfaction vis-à-vis de mon fils. Et surtout à l’endroit de UBA qui a eu cette belle idée de stimuler et de contribuer à l’effort éducatif à travers le développement des enfants et des compétences en langue française. », a déclaré Boubacar Sylla.

Pour sa part, le directeur général de UBA Afrique Tony Odeigah, a exprimé ses sincères félicitations à tous les lauréats. Il a en outre salué le partenariat entre UBA et le ministère de l’Education nationale du Sénégal qui participe à la « promotion de la culture ». « Ce concours national de dissertation contribue à la promotion de la culture et l’engagement de la compétition intellectuelle parmi les élèves du secondaire du Sénégal et de toute l’Afrique », a-t-il salué.

UBA, dit-il, mise sur le capital humain pour continuer son expansion sur le continent selon le directeur général. « Notre profonde conviction est qu’investir sur les jeunes, est un investissement pour le futur. Pour l’édition de cette année, nous avons eu plus de 19000 participants dans tout le Sénégal. Un record depuis la première édition en 2013 ».

Au final, chacun des douze (12) finalistes a reçu un diplôme et un ordinateur portable. Cette 9ème édition du concours national de dissertation est dotée de nombreux prix dont des bourses d’études dans des Universités africaines de renom. Le vainqueur de cette année, en plus d’une bourse a reçu une enveloppe de 3.500.000 Fcfa. Le deuxième du concours a reçu 2.800.000 Fcfa et le troisième a reçu un chèque 2.200.000 Fcfa.

De même les deux écoles avec le taux de participation d’élèves le plus élevé, ont été primées à hauteur de 1 000.000 FCFA chacune.