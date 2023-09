Le changement climatique, mal parmi tant d’autres qui minent le continent africain, fait peser de graves menaces sur la santé économique des pays. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le Soudan, la Somalie et la République centrafricaine, en plus des conflits font face à des inondations, des tempêtes violentes et d’autres chocs liés au climat.

“Chaque année, le nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles est trois fois plus élevé dans les pays fragiles que dans les autres pays. Et deux fois plus de personnes, en pourcentage de la population, se retrouvent déplacées en raison de ces catastrophes.” a spécifié le rapport du FMI.

Les prévisions ne sont pas en faveur d’une amélioration possible. D’ici 2040, ces pays connaîtront en moyenne 61 jours de température supérieure à 35° Celsius. Ce qui est 4 fois supérieure à ce que les autres pays vont vivre avec pour conséquence: des “épisodes d’extrême chaleur, ainsi que les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents qui les accompagnent, mettront en danger la santé humaine et nuiront à la productivité et à l’emploi dans des secteurs clés tels que l’agriculture et la construction.”

Le FMI alerte sur l’impact négatif que les effets des changements climatiques ont sur la marche économique des pays. Pour l’institution de Bretton Wood “le changement climatique entraîne effectivement des coûts macroéconomiques plus durables dans les pays fragiles. De plus, les pertes cumulées de leur produit intérieur brut atteignent environ 4 % dans les trois années qui suivent des phénomènes météorologiques extrêmes. En comparaison, ce chiffre est d’environ 1 % dans les autres pays. Les sécheresses dans les pays fragiles devraient faire baisser d’environ 0,2 point de pourcentage la croissance du PIB par habitant chaque année”.

Le FMI a exhorté les pays fragiles d’Afrique à mettre en œuvre des politiques visant à faciliter la réponse immédiate aux chocs climatiques grâce à des mesures telles que la constitution de tampons budgétaires et de réserves de change internationales et le renforcement des filets de sécurité sociale.